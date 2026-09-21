リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、センターバック（CB）でコンビを組む新たな相棒を称賛した。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第5節が現地時間20日に行われ、リヴァプールは敵地でボーンマスと対戦した。一進一退の攻防が続く中、57分にコーディ・ガクポが右から上げたクロスをフロリアン・ヴィルツが繋ぎ、最後はアレクサンデル・イサクが蹴り込み決勝点。アンドニ・イラオラ監督の古巣を1－0で下し、今シーズンのリーグ戦2勝目を手にした。

守護神アリソンとともにクリーンシート（無失点試合）に貢献したファン・ダイクは試合後、CBでコンビを形成しているジェレミー・ジャケについて言及。「彼は今シーズンここまで多くの素晴らしいプレーを見せてくれている。まだ若いし、学ぶべきことも多い。さらに成長し、チームに貢献してくれるだろう。非常に良いシーズンを送っているので、この調子を維持してほしいね」と、21歳の相棒を称えた。

ジャケはここまで行われたプレミアリーグの全5試合に先発出場。データサイト『Opta』によると、デュエル勝率は「76.3％」となっており、ファン・ダイクが2018－19シーズンに記録したキャリアハイの数字と同じだという。新天地リヴァプールでの安定したパフォーマンスがジネディーヌ・ジダン監督に評価され、UEFAネーションズリーグ（UNL）に臨むフランス代表に初招集された。

イラオラ監督も「彼らが一緒にプレーする回数が増えるほど、守備陣はより強固になる。フィルジル、ジェレミー、ロナルド（・アラウホ）、ミロシュ（・ケルケズ）は連携を深め、より安定した守備を構築している」と、リーグ戦3試合連続でクリーンシートを達成した守備陣を称賛。その上で、ジャケについては次のように語っている。

「彼にとって代表への初招集は喜ばしいことだ。まだ若いが、プレミアリーグに本当によく順応している。最初の数試合はリズムの変化に戸惑っていたようで、交代させざるを得なかった。今日は最後まで安定したプレーを見せてくれたし、大きな進歩だった。フィジカル面でも良い状態にあると思うし、今後も成長を続けてくれることを期待している」

今シーズン全公式戦を通じて無敗を維持している新生リヴァプール。インターナショナルマッチウィーク明けの初戦ではマンチェスター・シティと対戦する。

【ハイライト動画】イサクが決勝弾！ リヴァプールがイラオラ監督の古巣ボーンマスを撃破