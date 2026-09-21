ボルトン・ワンダラーズに所属する伊藤敦樹が、現地時間20日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）第8節ノリッジ戦で、今夏の同クラブ加入後初ゴールを挙げた。

昨シーズンのリーグ1（同3部リーグ）を5位で終えたボルトン・ワンダラーズは、昇格プレーオフを勝ち抜き、今季は2018－19シーズン以来のチャンピオンシップを戦っている。前節終了時点で2勝1分け4敗と苦しむなか、今節は3勝4敗と同じく黒星が先行しているノリッジの本拠地に乗り込んだ。

前節のカーディフ・シティ戦で加入後初出場を果たした伊藤は、今節もベンチスタート。試合は立ち上がりの5分、ノリッジが先制ゴールを奪うと、ここから撃ち合いの様相を呈する。直後の8分にボルトン・ワンダラーズが同点に追いついたものの、19分には再びノリッジが勝ち越し。前半終盤の42分には、左サイドからの折り返しに反応したガイスカ・ララサバルが、豪快なミドルシュートを叩き込み、ボルトン・ワンダラーズが再び同点に。前半は2－2で終了する。

後半に入ると、立ち上がりの47分、スルーパスに抜け出したサム・ドルビーのゴールで、ボルトン・ワンダラーズが逆転。それでも、ノリッジは61分、ジャック・ステイシーが同点ゴールを挙げ、3－3で試合は終盤へ突入する。

伊藤はタイスコアで迎えた70分より途中出場。すると、直後の72分に、起用に応える大仕事をやってのける。

ボルトン・ワンダラーズはGKギャヴィン・バズヌからのロングキックでボールを敵陣へ進めると、伊藤と同じタイミングで途中出場していたサミュエル・イリング ジュニオールが、ポストプレー後のボールに反応してヘディングで繋ぐ。ペナルティエリア手前でこのパスを受けた伊藤は、中央へ持ち出し、シュートコースを見つけるや否や左足一閃。グラウンダーの一撃を突き刺した。

最終的にはこの伊藤のゴールが決勝点となり、ボルトン・ワンダラーズが4－3と逆転勝利。今季初の2連勝を飾った。

次節は10月10日に行われ、ボルトン・ワンダラーズはホームでストークと、ノリッジはアウェイでスウォンジーと、それぞれ対戦する。

【スコア】

ノリッジ 3－4 ボルトン・ワンダラーズ

【得点者】

1－0 5分 モハメド・トゥーレ（ノリッジ）

1－1 8分 ティエリー・ゲイル（ボルトン・ワンダラーズ）

2－1 19分 ルアイリ・マッコンビル（ノリッジ）

2－2 42分 ガイスカ・ララサバル（ボルトン・ワンダラーズ）

2－3 47分 サム・ドルビー（ボルトン・ワンダラーズ）

3－3 61分 ジャック・ステイシー（ノリッジ）

3－4 72分 伊藤敦樹（ボルトン・ワンダラーズ）

【ハイライト動画】ボルトン、伊藤敦樹の左足ミドル弾で撃ち合いを制す！