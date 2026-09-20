今日の運勢 9月21日（月・祝）「12星座占いランキング」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月21日（月・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月21日（月・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の沢梨ことり（さわなし・ことり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？行ってみたかった場所へ出かけるなど、心が躍ることがありそう。今日は色々なものに触れたり見たりして楽しむようにしましょう。記念写真や日記などを書いておくと良いでしょう。対人運が好調で、コミュニケーションも円滑に進むようです。大切な人たちと一緒に過ごせて、心が満たされることでしょう。日ごろの感謝を伝えるために、ちょっとしたプレゼントをしてみるといいかも。フットワークの軽さが幸運に繋がる日。気になっていたことをやってみるのも良いですし、ウォーキングなどで身体を動かすのもありかも。勢いがあるので、皆のリーダーになると上手くいきそう。得意なことが思いがけないところで役に立ちそう。また、家族などに頼られて新たなやり方を見つけるなど、自分のためにもなりそうです。部屋の掃除などをすると失くし物も見つかることでしょう。安心して話せる人や一緒にいて居心地の良さを感じる人との時間を大切にすると、さらに絆が深まってくるようです。自分の希望や普段考えていることなども、ちゃんと話してみるようにしましょう。パートナーや恋人との関係が進展しそう。真面目な話をする場合もありそうですが、お互いの価値観をすり合わせることができるようです。仕事運も良好なので、自信をもって行動すると良いでしょう。いつもと違う選択をすると、ラッキーなことがありそう。ランチをする場所や散歩道などを少し変えてみるだけで、新しいアイデアが思いつくかも。スキンケアやダイエット方法を変えてみると効果がある予感。初対面なのに話が尽きないなど、何か「縁」を感じる出会いなどがありそう。直感を大切にしてみると良いでしょう。普段行かないような場所へ出かけるときは、白や暖色系など明るめのファッションを選ぶと◎。新しいことを始めたい気持ちが高まっているようです。やりたいことをおこなうためにも、仕事やスケジュールの調整をすると良いでしょう。先延ばしにすると熱が冷めてしまいそうなので気をつけて。想像していたことと違うと思ったら、やり方を変えてみると良いでしょう。たとえ失敗したとしても、落ち込まずに気持ちを切り替えておこなえば上手くいきそう。今日は、履き慣れた靴で出かけてみて。今日は、照れくさい気持ちは脇に置いて、素直な想いを言葉にしてみましょう。「ありがとう」などの感謝の気持ちや、相手の良いところをちゃんと伝えてみると、予想以上に喜ばれることでしょう。何気なく言った一言が重く受け止められてしまうなど、なんだか上手くいかない場合がありそう。いつも以上に丁寧なコミュニケーションを意識すると良いでしょう。メールの文面も送る前にもう一度確認すると◎。なんとなく感じていた違和感の正体が、少しずつ見えてきそう。無理に答えを出さなくても大丈夫。人との距離も、自分が心地よいと思えるところに自然と落ち着いていくでしょう。■監修者プロフィール：沢梨ことり（さわなし・ことり）池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。長年、企業でメンタルヘルスを担当した経験を活かし、タロットや九星気学、西洋占星術などを組み合わせた鑑定をおこなう。現実的な視点とスピリチュアルな導きをバランスよく取り入れ、心に寄り添う鑑定は、多くの相談者から高い評価を得ている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/