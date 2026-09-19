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【西 4-2 ロ】
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試合終了
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OUT
8番 Ｎ・ソト セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 山本 大斗 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 上田 希由翔 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
代打：宮崎 竜成 に代わって 6番 上田 希由翔
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OUT
5番 藤原 恭大 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 篠原 響 に代わって 10番 甲斐野 央
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OUT
1番 西川 愛也 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 レフトフライ 2アウト
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OUT
8番 岸 潤一郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 長谷川 信哉 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 坂本 光士郎 に代わって 10番 小野 郁
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OUT
4番 佐藤 都志也 キャッチャーフライ 3アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 西川 史礁 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 隅田 知一郎 に代わって 10番 篠原 響
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OUT
6番 平沢 大河 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 小島 大河 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 西川 史礁 に代わって 7番 山本 大斗
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OUT
守備交代：レフト 代打 山本 大斗 に代わって 2番 西川 史礁
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OUT
守備交代：ショート 代打 Ｎ・ソト に代わって 6番 宮崎 竜成
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OUT
投手交代：ピッチャー 高野 脩汰 に代わって 10番 坂本 光士郎
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OUT
守備交代：ファースト 安田 尚憲 に代わって 8番 Ｎ・ソト
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OUT
1番 山口 航輝 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
西4-2ロ
8番 Ｎ・ソト レフトホームラン ロッテ得点！ 西 4-2 ロ
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OUT
代打：山﨑 剛 に代わって 8番 Ｎ・ソト
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OUT
7番 山本 大斗 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：井上 広大 に代わって 7番 山本 大斗
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OUT
6番 安田 尚憲 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト Ａ・カナリオ に代わって 7番 長谷川 信哉
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OUT
守備交代：センター 長谷川 信哉 に代わって 1番 西川 愛也
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OUT
2番 滝澤 夏央 センターフライ 3アウト
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OUT
西4-0ロ
サード 寺地 隆成が後逸 西武得点！ 西 4-0 ロ ランナー：1、3塁
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OUT
西3-0ロ
1番 Ａ・カナリオ サードエラー ランナー：1、3塁
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OUT
9番 源田 壮亮 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 岸 潤一郎 セカンドフライ 2アウト
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OUT
7番 長谷川 信哉 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 平沢 大河 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
西3-0ロ
5番 渡部 聖弥 センターホームラン 西武得点！ 西 3-0 ロ
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OUT
5番 藤原 恭大 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 サードフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 小島 大河 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 西川 史礁 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 小川 龍成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
8番 岸 潤一郎 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 井上 広大 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 藤原 恭大 見逃し三振 1アウト
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OUT
7番 長谷川 信哉 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 平沢 大河 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 渡部 聖弥 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 レフトフライ 3アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 センターツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
2番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 山口 航輝 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 小島 大河 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 1アウト
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OUT
西2-0ロ
1番 Ａ・カナリオ ライトホームラン 西武得点！ 西 2-0 ロ
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OUT
8番 山﨑 剛 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 井上 広大 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 安田 尚憲 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 藤原 恭大 ショートフライ 1アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 岸 潤一郎 サードゴロ 2アウト
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OUT
7番 長谷川 信哉 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 平沢 大河 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 都志也 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 寺地 隆成 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 山口 航輝 ショートゴロ 1アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 小島 大河 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 空振り三振 1アウト
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OUT
西1-0ロ
1番 Ａ・カナリオ 右中間ホームラン 西武得点！ 西 1-0 ロ
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