サンフレッチェ広島に所属するDF中野就斗が、日本代表に初招集された。

日本サッカー協会（JFA）は17日、キリンチャレンジカップ2026（9月24日にウルグアイ代表戦、同28日にベネズエラ代表戦）と、キリンカップサッカー2026（10月1日にエクアドル代表戦、同5日にニュージーランド代表orパナマ代表戦）に臨む日本代表メンバーを発表した。

31名が招集されたなか、中野に加えて、谷村海那（横浜F・マリノス）、松木玖生（サウサンプトン／イングランド）、齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）の4名が初招集となった。

日本代表メンバーに選出された中野は広島のクラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントを発表している。

「日本代表に初選出され、大変嬉しく思います。サンフレッチェ広島に加入していなければ、ここまでの成長も、今回の代表選出もありませんでした。チームに関わるすべての方々に心から感謝しています。サンフレッチェ広島の代表として、そして日本の代表として、世界の強豪に全力で立ち向かってきます！ 応援よろしくお願いします！」

2000年6月27日生まれで現在26歳の中野は桐蔭横浜大学から2023年に広島に加入。2026／27明治安田J1リーグではここまで全7試合にフル出場し、2得点を記録するなど、広島では通算178試合出場で20得点17アシストという成績を残している。