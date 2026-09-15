オリックスは9月11日、悩める大人の相談ライブ「イチ問一答」第5弾を11月26日20時から生配信すると発表した。今回はスペシャルゲストとして俳優の満島真之介さんが出演し、イチローさんとともに仕事・転職・独立、恋愛・結婚・離婚、人間関係などの悩みに答える。また、配信後にはイチローさんが満島さんに手料理をふるまう「イチローズキッチン」も実施するという。

「イチ問一答」では、寄せられた「大人な悩み事」に対して、イチローさんが自身の経験や哲学を交えながら回答する。第5弾では満島さんも加わり、それぞれの視点から悩みに答えていく。また、配信後にはアフタートーク企画「イチローズキッチン」を実施。イチローさんが満島さんに手料理をふるまい、この日のためのオリジナルメニューを披露する。その模様は後日、「SMILE ON」で配信する。

9月11日11時から9月30日23時59分まで、イチローさんと満島さんに相談したい「大人な悩み事」を募集する。「SMILE ON」(@orixsmileon)をフォローし、プロフィール画面の「メッセージ」(DM)から悩みを送信する。

第5弾の配信にあたり、イチローさんは、多種多様な悩みを自分自身に置き換えて話せる貴重な機会だとコメント。「今回も僕なりの考えを皆さんにお届けします」と意気込みを語った。

「イチローズキッチン」については、やるからには真剣に取り組むとし、「見ていて食欲をそそる結果、目指します!」とコメント。満島さんとの共演については、どのような感性で悩みにアプローチするのか興味深いと期待を寄せた。

また、「イチ問一答」は5回目となるものの、インスタライブとは思えないほど緊張感があると明かし、今回も本気で悩みに向き合い、充実した1時間になるよう全力で臨むと伝えている。