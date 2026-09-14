仲間との会話が弾んだり、久しぶりの集まりで気分が上がったりして、ついお酒が進んでしまった経験はありませんか。その場では楽しくても、翌朝になって「飲みすぎた……」と後悔することもあるかもしれませんね。

今回、マイナビニュースでは全国の男女301人を対象にアンケートを実施。お酒を飲んで後悔したことや失敗したエピソードを紹介します。合わせて、失敗をきっかけに、飲み方をどう見直したのかも聞いてみました。

約7割がお酒を飲んで「後悔・失敗した経験がある」

まず、「あなたはお酒を飲んで、後悔したこと・失敗したことがありますか?」と尋ねたところ、「はい」と回答した人は69.1%。「いいえ」は30.9%となり、約7割が後悔や失敗を経験していると分かりました。

では、具体的には、どのような出来事があったのでしょう。寄せられた自由回答から、多かった順に上位3つを紹介します。

1位:体調不良・翌日への影響――大事な予定をこなせなかった人も

最も多かったのは、飲酒後の体調不良や、翌日の生活に影響が出たという回答でした。気持ちが悪くなった、吐いてしまったという声のほか、「倒れてしまった」なんて人も……。

「周りのテンションに圧倒されついつい飲み過ぎて翌朝激しい二日酔いになった」(41歳/男性) 「次の日に体調を崩してしまい大事な用事をこなせなかった」(51歳/女性) 「自分が飲める限界が分からず飲んでいたら 具合が悪くなり トイレに行く前に倒れてしまったこと」(50歳/女性)

「今日は飲みすぎないぞ」と思っても、酔ってくるとついつい……ということもありますもんね。

2位:記憶・意識の喪失――帰り道も、食べたものも覚えていない

2位は、飲みすぎて記憶や意識を失ったという回答でした。なかには、気付いたら“とんでもない相手"と会話していた……なんて人もいるようです。

「若い頃は会社の飲み会でいつも調子乗って飲み過ぎて意識がなくなるので何度も上司にカプセルホテルに投函してもらっていましたね」(54歳/男性) 「美味しい物を食べたが記憶にない」(41歳/男性) 「新入社員歓迎会にて日本酒を1升以上飲まされて前後不覚になり、気がついた時は一人帰路で、自動販売機と会話していました」(60歳/男性)

自分が何をしていたのか思い出せないのは不安ですよね。食事や会話を楽しむための時間だったはずが、その記憶が残っていないのは、ちょっともったいなく感じられます。

3位:言動・人間関係での後悔――翌日、同僚と気まずくなった

続いては、酔ったときの発言や行動を後悔する声。職場の飲み会では、上司や同僚への言葉が、翌日の気まずさにつながったケースもみられました。

「会社の飲み会で 酔った勢いで 言わなくてもいいことを言ってしまった。 翌日 会社の同僚と気まずくなった」(54歳/男性) 「上司との飲み会で気を失って上司に絡んでいたようです。自分には記憶がないですが上司ははっきり覚えているようで、対応に困りました」(58歳/男性) 「自分の結婚式の披露宴、その後の二次会、三次会と浮かれて飲み過ぎてしまった。そして夫の親友に好きだと言って抱きつき、気がつけば砂利道を脚を待って夫に引きづられていた」(55歳/女性)

お酒の席で口にしたことが、飲み会のあとにまで影響してしまうと……うーん、これは気まずい。

失敗のあと、約7割が「飲む量」を考えるように

こうした経験をしたあと、お酒の飲み方はどう変わったのでしょうか。後悔・失敗の経験がある208人に複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは「『飲む量』を考える」で67.3%でした。

続いて、「『飲むときの体調』を気にする」が25.5%、「『飲み続ける時間』を短くする」が23.1%。飲む量に加えて、その日のコンディションや、飲み会を切り上げるタイミングを見直した人もいるようです。

次の一杯は、「ノンアル」という選択も

そんな中でも注目したいのが、「『ノンアル』も飲むようにする」との回答(13.0%)。たしかにこれなら口さみしくないですし、「飲め飲め!」なんてすすめてくる上司の目をかいくぐることもできる……かもしれませんしね。

楽しい時間を、翌朝の「飲みすぎた……」で終わらせたくはないものです。おかわりを注文する前に、翌日の予定やここまでに飲んだ量を振り返り、「次はノンアルにしようかな」と選び直すのも一つの方法。自分に合った方法を取り入れながら、後悔のない楽しみ方を見つけたいところです。

調査対象 :20～59歳の社会人男女

調査期間 :2026年8月17日

調査方法 :マイナビニュース会員に対するWEBアンケート

有効回答 :301名