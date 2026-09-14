パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するスペイン代表MFファビアン・ルイスが2026年のバロンドールについて言及した。14日、フランスメディア『レキップ』が同選手のコメントを伝えている。

2025－26シーズンのファビアン・ルイスは、シーズン中盤にヒザの負傷で離脱した時期があったものの、公式戦34試合出場2ゴール5アシストを記録し、PSGのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）連覇とリーグ・アン5連覇に貢献した。さらに今夏開催されたFIFAワールドカップ2026では、スペイン代表として全8試合に出場して優勝に貢献。同一シーズンにCLとW杯の双方を制した唯一の選手となった。

昨年に続き、2026年の男子バロンドール候補者30名に選出されたファビアン・ルイスは、「私にとって最も重要なのは、チームに貢献するのと同時に最高の選手の一人になること」とコメント。「昨年は幸運にも30名の候補者に選ばれたし、今年はできる限り上位を目指したいと思っている」と来月に控えるにバロンドール授賞式に向けて意気込みを示した。

また、CLとW杯と同時制覇した影響について問われると、「タイトル数で言えば、（他に優れた選手は）いない」と誇りつつも、「個々の選手は素晴らしいシーズンを送っている。候補者はたくさんいるし、バロンドールの候補に挙がるだけでも光栄なことで大きな喜びだ」と謙虚な姿勢を示した。

また、スペイン代表でルイス・デ・ラ・フエンテ監督、PSGでルイス・エンリケ監督に師事していることについては、「世界最高峰の監督に指導してもらえるのは光栄なこと。彼らのスタイルは私に合っていて、要求にも応えられる。長年彼らを知っていることも、私にとって有利に働いている」と、自身の成長に対する手応えを口にしている。