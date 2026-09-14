2026年9月の運勢「血液型×タロット占い」A型・B型・O型・AB型の運気と開運のヒント【今月の運勢】

■A型
女教皇（正位置）
内側の声を聴く月。わかりやすい成果を求めるより、じっくり見極める姿勢が実を結びます。特に上旬は、いつも安定していることに小さなゆらぎを感じ、静かに方向を練り直したくなりそう。焦って形にせず、直感が指す答えを待ちましょう。急がず内観することで、後の一歩が確かなものになっていきます。
■B型
カップのキング（逆位置）
気持ちの舵取りがカギの月。心の奥がざわつきやすく、本音を持て余す場面がありそうです。特に下旬、26日前後は感情が一気にあふれやすいとき。勢いで言い切る前に一呼吸おくと、後悔しません。揺れる思いを落ち着いて扱えれば、こじれず前に進めます。自分や周りの気持ちと上手に付き合っていきましょう。
■O型
カップの4（逆位置）
くすぶりから抜け出す月。停滞ぎみだった気持ちが動き出し、見過ごしていたチャンスに目が向きます。特に下旬、26日前後は自己主張したい気持ちが高まるとき。とはいえ、ただ突っ走ったりはしないこと。特に15日以降は、相手との足並みも意識すると流れがスムーズです。差し出された機会に、素直に手を伸ばしていきましょう。
■AB型
ワンドのクイーン（正位置）
魅力が際立つ月。深い本音と明るい行動力が両立し、周りを惹きつけやすい時です。特に上旬を過ぎると、人との関係がぐっと濃く、本音ベースになっていきます。26日前後は行動への意欲もグンと高まるので、自分の情熱を遠慮なく打ち出していきましょう。自信をもって、堂々と前へ進めるタイミングがやってきます。
■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4