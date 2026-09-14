2026年9月の運勢「血液型×タロット占い」A型・B型・O型・AB型の運気と開運のヒント【今月の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年9月の運勢占い。TOKYO FM＋では、2026年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信しています。本記事では、東京・池袋占い館セレーネ所属の人気占い師・草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが、血液型とタロットカードを組み合わせた占術で9月の運気を占いました。今月をより良く過ごすための具体的なアドバイスを血液型別にお伝えします。■A型女教皇（正位置）内側の声を聴く月。わかりやすい成果を求めるより、じっくり見極める姿勢が実を結びます。特に上旬は、いつも安定していることに小さなゆらぎを感じ、静かに方向を練り直したくなりそう。焦って形にせず、直感が指す答えを待ちましょう。急がず内観することで、後の一歩が確かなものになっていきます。■B型カップのキング（逆位置）気持ちの舵取りがカギの月。心の奥がざわつきやすく、本音を持て余す場面がありそうです。特に下旬、26日前後は感情が一気にあふれやすいとき。勢いで言い切る前に一呼吸おくと、後悔しません。揺れる思いを落ち着いて扱えれば、こじれず前に進めます。自分や周りの気持ちと上手に付き合っていきましょう。■O型カップの4（逆位置）くすぶりから抜け出す月。停滞ぎみだった気持ちが動き出し、見過ごしていたチャンスに目が向きます。特に下旬、26日前後は自己主張したい気持ちが高まるとき。とはいえ、ただ突っ走ったりはしないこと。特に15日以降は、相手との足並みも意識すると流れがスムーズです。差し出された機会に、素直に手を伸ばしていきましょう。■AB型ワンドのクイーン（正位置）魅力が際立つ月。深い本音と明るい行動力が両立し、周りを惹きつけやすい時です。特に上旬を過ぎると、人との関係がぐっと濃く、本音ベースになっていきます。26日前後は行動への意欲もグンと高まるので、自分の情熱を遠慮なく打ち出していきましょう。自信をもって、堂々と前へ進めるタイミングがやってきます。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4