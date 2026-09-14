群馬県千代田町は、ポップアップイベント「チヨーダの酒場」を、東京・有楽町の東京交通会館で開催する。開催時間は2026年9月18日から20日まで、各日10時から18時まで。

群馬県千代田町を紹介するポップアップイベント

「チヨーダの酒場」は、東京都千代田区と間違えられることが多い群馬県千代田町が展開するプロモーション「じゃない方の千代田」プロジェクトの一環。同町が掲げる「ビールのまち」としての魅力や、自然、暮らし、ふるさと納税などの情報を、東京・有楽町から発信する。

イベント名に「酒場」とあるが、会場内では飲食物を提供せず、千代田町の特産品や「じゃない方の千代田」プロジェクトのキャラクター「線男」グッズが当たるガラポン抽選会などを実施する。

抽選会で当たるのは「サントリー生ビール」350ml缶6本セット（当選人数は10人）、「線男Tシャツ」（当選人数は10人）、線男グッズ（アクリルスタンド、毛玉取り、キッチンタイマーのいずれかで、当選人数は合計150人）、「線男キラキラシール」（当選人数は500人）。なお20歳未満の来場者には酒類を渡さない。

会場には、プロジェクトをPRするふるさと大使「線男」らの特大パネルも設置され、来場者は一緒に記念撮影を楽しめる。また、千代田町の自然や暮らし、ふるさと納税に関する情報も紹介する。

「チヨーダの酒場」イベント概要