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【ロ 4-7 ソ】
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試合終了
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OUT
3番 西川 史礁 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 山口 航輝 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 裕樹 に代わって 10番 杉山 一樹
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OUT
1番 正木 智也 セカンドフライ 3アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 川村 友斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 中森 俊介 に代わって 10番 小野 郁
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OUT
9番 山﨑 剛 ショートゴロ 3アウト
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OUT
8番 井上 広大 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
7番 小川 龍成 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 寺地 隆成 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 上田 希由翔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 正木 智也 に代わって 6番 谷川原 健太
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OUT
守備交代：ファースト 山川 穂高 に代わって 1番 正木 智也
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・オスナ に代わって 10番 松本 裕樹
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OUT
7番 牧原 大成 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 山本 祐大 サードゴロ 1アウト
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OUT
ライト 西川 史礁がファンブル ランナー：2塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 八木 彬 に代わって 10番 中森 俊介
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OUT
4番 佐藤 都志也 ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 ピッチャーフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 Ｒ・オスナ
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OUT
3番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
ロ4-7ソ
2番 近藤 健介 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ ロ 4-7 ソ
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OUT
ロ4-6ソ
1番 正木 智也 左中間ホームラン ソフトバンク得点！ ロ 4-6 ソ
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OUT
9番 庄子 雄大 ショートゴロ 2アウト
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OUT
8番 川村 友斗 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 山口 航輝 サードゴロ 3アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 井上 広大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 豪太 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス
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OUT
7番 牧原 大成 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 山川 穂高 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 山本 祐大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・ルケーシー に代わって 10番 八木 彬
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OUT
7番 小川 龍成 空振り三振 3アウト
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OUT
ロ4-5ソ
6番 寺地 隆成 ショートゴロ ロッテ得点！ ロ 4-5 ソ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 上田 希由翔 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 上茶谷 大河 に代わって 10番 鈴木 豪太
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OUT
ロ3-5ソ
4番 佐藤 都志也 センターヒット ロッテ得点！ ロ 3-5 ソ ランナー：1、2塁
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OUT
3番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 藤原 恭大 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
ロ2-5ソ
1番 山口 航輝 レフトホームラン ロッテ得点！ ロ 2-5 ソ
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OUT
3番 柳田 悠岐 見逃し三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー近藤 健介 盗塁失敗 2アウト
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OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
ロ1-5ソ
1番 正木 智也 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ロ 1-5 ソ
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OUT
9番 庄子 雄大 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 川村 友斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 井上 広大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 小川 龍成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 牧原 大成 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
6番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
ロ1-3ソ
5番 山本 祐大 ライトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ロ 1-3 ソ ランナー：2、3塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 柳田 悠岐 セカンドフライ 2アウト
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OUT
2番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
ロ1-1ソ
1番 正木 智也 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ロ 1-1 ソ ランナー：2塁
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OUT
9番 庄子 雄大 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 川村 友斗 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ファースト 安田 尚憲 に代わって 5番 上田 希由翔
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OUT
5番 安田 尚憲 空振り三振 3アウト
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OUT
ロ1-0ソ
4番 佐藤 都志也 フォアボール ロッテ得点！ ロ 1-0 ソ ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 西川 史礁 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 藤原 恭大 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 山口 航輝 ライトフライ 2アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 井上 広大 セカンドフライ 1アウト
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OUT
7番 牧原 大成 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
6番 山川 穂高 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 山本 祐大 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 小川 龍成 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 寺地 隆成 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 安田 尚憲 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 正木 智也 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 西川 史礁 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 山口 航輝 レフトフライ 1アウト
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