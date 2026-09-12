「備えていたから助かった！」あなたのトラブル回避エピソードを募集。富田鈴花さん出演の特別コーナーが『オールナイトニッポン』で放送｜BLUE BATTERY caos発売20周年　クルマの“もしも”を考えるきっかけに

クルマのトラブルは、いつ起こるかわからない。だからこそ、日ごろからの「備え」が大切だ。

【画像】caos発売20周年。オールナイトニッポンとコラボしコラボレートニッポンで「備えあれば憂いなし！私のトラブル回避物語」のエピソードを募集

カーバッテリー「BLUE BATTERY caos」は、発売20周年を記念し、『オールナイトニッポン』内の人気コーナー「コラボレートニッポン」とコラボ。2026年10月5日から30日まで、特別コーナー「備えあれば憂いなし！私のトラブル回避物語」を放送する。パーソナリティを務めるのは、これまで「わたしの原動力caos」にも出演した富田鈴花さん。

今回のコーナーでは、「少し早めに出発したおかげで渋滞を避けられた」、「事前に準備していたことで、大きな失敗を防ぐことができた」といった、“備えていてよかった”という体験談をリスナーから募集する。

募集するエピソードは、クルマにまつわるものだけではない。ドライブや旅行はもちろん、仕事や学校、日常生活など、さまざまなシーンでの「トラブル回避エピソード」が対象となる。

■クルマのトラブルも「備え」が重要

ドライブ中のトラブルで、できれば避けたいもののひとつがバッテリー上がりだ。近年のクルマは、エアコンやカーナビ、ドライブレコーダーなど、多くの電装品を搭載している。こうした電装品を安定して使用するためにも、クルマの電源を担うバッテリーは重要な存在となる。

「BLUE BATTERY caos」は、そんな現代のカーライフに対応するカーバッテリーとして、充電性能や耐久性を追求した製品。シリーズ累計出荷数量は700万個を突破している。

クルマに乗るうえで、トラブルを完全になくすことは難しい。しかし、点検やメンテナンスなど、日ごろからできることをしておけば、突然のトラブルを避けられる可能性は高まる。

今回の特別コーナーは、そんな「もしも」に備えることの大切さを、リスナーのリアルな体験談を通して考える企画だ。富田さんがどんなエピソードを紹介するのかにも注目したい。

■『オールナイトニッポン』で10月放送

「備えあれば憂いなし！私のトラブル回避物語」は、2026年10月5日から30日まで、期間中の月曜日から金曜日、26時30分頃に放送予定。全国36局ネットで聴くことができる。

リスナーからは、「余裕があったおかげでトラブルを回避できたエピソード」を募集中。クルマに関する体験談がある人は、ぜひ投稿してみてはいかがだろうか。

［『オールナイトニッポン』3分コラボコーナー「コラボレートニッポン」概要］

BLUE BATTERY caos presents 「備えあれば憂いなし！私のトラブル回避物語」

放送期間：2026年10月5日～10月30日

放送時間：期間中 月曜日～金曜日 26時30分ごろ

放送エリア：全国36局ネット

メールアドレス：caos@allnightnippon.com

特設サイトはこちら

https://www.allnightnippon.com/caos/

■BLUE BATTERY caosは発売20周年

「BLUE BATTERY caos」の発売20周年を記念したスペシャルサイトも公開されている。

BLUE BATTERY caos 20周年スペシャルサイト

https://product.bluebatteryclub.com/20th-anniversary/

BLUE BATTERY caos 商品サイト

https://panasonic.jp/car/battery/

〈文＝ドライバーWeb編集部〉