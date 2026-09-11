450平米超のインパクト！ あいみょん初ベストリリースで渋谷に特大ビジュアル現る

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽ニュース。今回は、メジャーデビュー10周年イヤーを駆け抜けるシンガーソングライター・あいみょんに注目。初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』のリリースを記念して東京・渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」に登場した、450平米を超える特大ビジュアル広告の模様とともに、豪華なCD収録内容や特典の魅力をお届けします。メジャーデビュー10周年イヤーを駆け抜けるシンガーソングライター・あいみょん。彼女にとって初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』が9月9日（水）にリリースされました。これにあわせ、発売を記念した超大型広告が東京・渋谷に登場し、話題を集めています。今回、特大ビジュアル広告が掲出されたのは、渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」。9月13日（日）までの期間限定で、ベストアルバムのビジュアルが渋谷の街を彩ります。その規模は450平米を超える特大スケール。作品の世界観が圧倒的な迫力で表現されており、街を行き交う多くの人々の視線を惹きつけています。今回発売されたベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』は、メジャーデビュー10周年を飾るにふさわしい豪華な内容となっています。「生きていたんだよな」「マリーゴールド」「裸の心」など、彼女のキャリアを代表する名曲がDisc-1からDisc-3のCD3枚組にわたって贅沢に収録されています。さらに、初回限定盤には特典として「SPECIAL BONUS CD」が付属し、新曲「今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。」が収められるなど、ファンにとってはたまらない充実したボリュームとなっています。さらに、初回限定盤と通常盤（初回プレス分）には共通の封入特典として「あいみょん 10th Anniversary CARD」が同梱されます。カード裏面の専用QRコードから「君はロックを聴かない」のデモ音源ソノシートに応募できるほか、2027年2月からスタートする大規模全国アリーナツアー「AIMYON TOUR 2027 - cosmic % -」のチケット先行抽選エントリーも可能です。渋谷の街に出現した特大スケールの広告とともに、記念すべき初ベストアルバムのリリースを迎えたあいみょん。10周年のアニバーサリーイヤーは、今後さらなる盛り上がりを見せそうです。場所：MEDIA DEPARTMENT TOKYO掲出期間：9月8日（火）〜9月13日（日）※ビルおよび運営会社へのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。※他の敷地内に立ち入っての撮影はご遠慮いただき、通行の妨げとならないようルールを守ってお楽しみください。発売中形態：CDレーベル：ワーナーミュージック・ジャパン＜収録曲＞Disc-11. 生きていたんだよな2. 愛を伝えたいだとか3. 君はロックを聴かない4. 満月の夜なら5. マリーゴールド6. 今夜このまま7. ハルノヒ8. 真夏の夜の匂いがする9. 空の青さを知る人よ10. さよならの今日に11. 裸の心12. スーパーガールDisc-21. 愛を知るまでは2. 桜が降る夜は3. ハート4. 双葉5. 初恋が泣いている6. 愛の花7. ノット・オーケー8. あのね9. リズム6410. 会いに行くのに11. スケッチ12. 君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを!Disc-31. 今日の芸術2. 君がいない夜を越えられやしない3. ハッピー4. MIO5. 青春と青春と青春6. わかってない7. あなたのために8. 鯉9. テレパしい10. 葵11. ユラユラ12. ミニスカートとハイライト13. 森のくまさん14. 皐月15. 彼氏有無16. die die die17. ねむい18. おばけがでるぞDisc-4（初回限定盤特典）： SPECIAL BONUS CD ※新曲1. 今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。開催日時：11月30日（月）開場17:30 / 開演18:3012月1日（火）開場17:30 / 開演18:30開催場所：日本武道館※未就学児童入場不可※詳細はあいみょんの公式サイトをご確認ください開催日時：2月6日（土）・7日（日）＠神奈川・ぴあアリーナMM2月13日（土）・14日（日）＠福井・サンドーム福井2月20日（土）・21日（日）＠新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター3月13日（土）・14日（日）＠神奈川・K-Arena Yokohama3月20日（土）・21日（日）＠宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ3月31日（水）・4月1日（木）＠東京・国立代々木競技場第一体育館4月17日（土）・18日（日）＠兵庫・GLION ARENA KOBE4月21日（水）・22日（木）＠愛知・クロコくんホール（旧日本ガイシホール）4月28日（水）・29日（木）＠静岡・エコパアリーナ5月2日（日）・3日（月・祝）＠神奈川・K-Arena Yokohama5月12日（水）・13日（木）＠大阪・大阪城ホール5月29日（土）・30日（日）＠香川・あなぶきアリーナ香川6月5日（土）・6日（日）＠愛知・クロコくんホール（旧日本ガイシホール）6月12日（土）・13日（日）＠北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリー6月22日（火）・23日（水）＠兵庫・GLION ARENA KOBE6月26日（土）・27日（日）＠広島・広島グリーンアリーナ7月3日（土）・4日（日）＠福岡・マリンメッセ福岡A館7月10日（土）・11日（日）＠沖縄・沖縄サントリーアリーナ※詳細はあいみょんの公式サイトをご確認ください兵庫県西宮市出身シンガーソングライター。2016年11月にシングル「生きていたんだよな」でメジャーデビュー。17年5月に2ndシングル「愛を伝えたいだとか」、8月に3rdシングル「君はロックを聴かない」を発表し、9月には1stフルアルバム『青春のエキサイトメント』をリリース。2018年6月には初の海外公演を台北Legacyにておこないソールドアウト。2018年紅白歌合戦への出演も果たした。2022年3月にはNHK「あいみょん18祭」テーマソングとして書き下ろした「双葉」を配信リリース。11月にあいみょんの地元である阪神甲子園球場での弾き語りライブ「AIMYON 弾き語りLIVE 2022 -サーチライト- in 阪神甲子園球場」を開催。2023年は４月放送スタートのNHK 2023年度前期 連続テレビ小説「らんまん」の主題歌「愛の花」を収録した14thシングルを6月にリリース。12月には映画「窓ぎわのトットちゃん」主題歌として15thシングル「あのね」をリリースした。2024年は2月2日に資生堂が新規に立ち上げた資生堂ビューティーウエルネスオフィシャルソングとして配信シングル「リズム64」をリリース。2025年は「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」の主題歌＆挿入歌を担当。2025年11月30日から自身のメジャーデビュー10周年イヤーに突入。2026年7月14日・15日には、地元である兵庫県西宮市・阪神甲子園球場にて「AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 『、、、』 IN 阪神甲子園球場」を開催。そして9月9日には初のベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ - 』をリリースしたばかり。