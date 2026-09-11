450平米超のインパクト！ あいみょん初ベストリリースで渋谷に特大ビジュアル現る

◆渋谷に特大ビジュアル広告が登場！
メジャーデビュー10周年イヤーを駆け抜けるシンガーソングライター・あいみょん。彼女にとって初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』が9月9日（水）にリリースされました。これにあわせ、発売を記念した超大型広告が東京・渋谷に登場し、話題を集めています。
今回、特大ビジュアル広告が掲出されたのは、渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」。9月13日（日）までの期間限定で、ベストアルバムのビジュアルが渋谷の街を彩ります。その規模は450平米を超える特大スケール。作品の世界観が圧倒的な迫力で表現されており、街を行き交う多くの人々の視線を惹きつけています。
今回発売されたベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』は、メジャーデビュー10周年を飾るにふさわしい豪華な内容となっています。「生きていたんだよな」「マリーゴールド」「裸の心」など、彼女のキャリアを代表する名曲がDisc-1からDisc-3のCD3枚組にわたって贅沢に収録されています。さらに、初回限定盤には特典として「SPECIAL BONUS CD」が付属し、新曲「今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。」が収められるなど、ファンにとってはたまらない充実したボリュームとなっています。
さらに、初回限定盤と通常盤（初回プレス分）には共通の封入特典として「あいみょん 10th Anniversary CARD」が同梱されます。カード裏面の専用QRコードから「君はロックを聴かない」のデモ音源ソノシートに応募できるほか、2027年2月からスタートする大規模全国アリーナツアー「AIMYON TOUR 2027 - cosmic % -」のチケット先行抽選エントリーも可能です。
渋谷の街に出現した特大スケールの広告とともに、記念すべき初ベストアルバムのリリースを迎えたあいみょん。10周年のアニバーサリーイヤーは、今後さらなる盛り上がりを見せそうです。
【東京・渋谷 MEDIA DEPARTMENT TOKYO特大ビジュアル広告】
場所：MEDIA DEPARTMENT TOKYO
掲出期間：9月8日（火）〜9月13日（日）
※ビルおよび運営会社へのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願いいたします。
※他の敷地内に立ち入っての撮影はご遠慮いただき、
通行の妨げとならないようルールを守ってお楽しみください。
＜リリース情報＞
発売中
形態：CD
レーベル：ワーナーミュージック・ジャパン
＜収録曲＞
Disc-1
1. 生きていたんだよな
2. 愛を伝えたいだとか
3. 君はロックを聴かない
4. 満月の夜なら
5. マリーゴールド
6. 今夜このまま
7. ハルノヒ
8. 真夏の夜の匂いがする
9. 空の青さを知る人よ
10. さよならの今日に
11. 裸の心
12. スーパーガール
Disc-2
1. 愛を知るまでは
2. 桜が降る夜は
3. ハート
4. 双葉
5. 初恋が泣いている
6. 愛の花
7. ノット・オーケー
8. あのね
9. リズム64
10. 会いに行くのに
11. スケッチ
12. 君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを!
Disc-3
1. 今日の芸術
2. 君がいない夜を越えられやしない
3. ハッピー
4. MIO
5. 青春と青春と青春
6. わかってない
7. あなたのために
8. 鯉
9. テレパしい
10. 葵
11. ユラユラ
12. ミニスカートとハイライト
13. 森のくまさん
14. 皐月
15. 彼氏有無
16. die die die
17. ねむい
18. おばけがでるぞ
Disc-4（初回限定盤特典）： SPECIAL BONUS CD ※新曲
1. 今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。
＜あいみょんライブ情報＞
「AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 『、、、』 IN 日本武道館」
開催日時：
11月30日（月）開場17:30 / 開演18:30
12月1日（火）開場17:30 / 開演18:30
開催場所：日本武道館
※未就学児童入場不可
※詳細はあいみょんの公式サイトをご確認ください
「AIMYON TOUR 2027 - cosmic % -」
開催日時：
2月6日（土）・7日（日）＠神奈川・ぴあアリーナMM
2月13日（土）・14日（日）＠福井・サンドーム福井
2月20日（土）・21日（日）＠新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター
3月13日（土）・14日（日）＠神奈川・K-Arena Yokohama
3月20日（土）・21日（日）＠宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
3月31日（水）・4月1日（木）＠東京・国立代々木競技場第一体育館
4月17日（土）・18日（日）＠兵庫・GLION ARENA KOBE
4月21日（水）・22日（木）＠愛知・クロコくんホール（旧日本ガイシホール）
4月28日（水）・29日（木）＠静岡・エコパアリーナ
5月2日（日）・3日（月・祝）＠神奈川・K-Arena Yokohama
5月12日（水）・13日（木）＠大阪・大阪城ホール
5月29日（土）・30日（日）＠香川・あなぶきアリーナ香川
6月5日（土）・6日（日）＠愛知・クロコくんホール（旧日本ガイシホール）
6月12日（土）・13日（日）＠北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリー
6月22日（火）・23日（水）＠兵庫・GLION ARENA KOBE
6月26日（土）・27日（日）＠広島・広島グリーンアリーナ
7月3日（土）・4日（日）＠福岡・マリンメッセ福岡A館
7月10日（土）・11日（日）＠沖縄・沖縄サントリーアリーナ
※詳細はあいみょんの公式サイトをご確認ください
＜あいみょん プロフィール＞
兵庫県西宮市出身シンガーソングライター。2016年11月にシングル「生きていたんだよな」でメジャーデビュー。17年5月に2ndシングル「愛を伝えたいだとか」、8月に3rdシングル「君はロックを聴かない」を発表し、9月には1stフルアルバム『青春のエキサイトメント』をリリース。2018年6月には初の海外公演を台北Legacyにておこないソールドアウト。2018年紅白歌合戦への出演も果たした。
2022年3月にはNHK「あいみょん18祭」テーマソングとして書き下ろした「双葉」を配信リリース。11月にあいみょんの地元である阪神甲子園球場での弾き語りライブ「AIMYON 弾き語りLIVE 2022 -サーチライト- in 阪神甲子園球場」を開催。2023年は４月放送スタートのNHK 2023年度前期 連続テレビ小説「らんまん」の主題歌「愛の花」を収録した14thシングルを6月にリリース。12月には映画「窓ぎわのトットちゃん」主題歌として15thシングル「あのね」をリリースした。
2024年は2月2日に資生堂が新規に立ち上げた資生堂ビューティーウエルネスオフィシャルソングとして配信シングル「リズム64」をリリース。2025年は「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」の主題歌＆挿入歌を担当。2025年11月30日から自身のメジャーデビュー10周年イヤーに突入。2026年7月14日・15日には、地元である兵庫県西宮市・阪神甲子園球場にて「AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 『、、、』 IN 阪神甲子園球場」を開催。そして9月9日には初のベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ - 』をリリースしたばかり。