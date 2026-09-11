2026年9月12日（土）は凶日「不成就日」と「先負」が重なる日！運気の捉え方とおすすめの過ごし方【開運カレンダー】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする開運コラム。2026年9月12日（土）は、何事も成就しないとされる「不成就日」です。六曜は「先負」で、一般に午前は凶、午後は吉とされています。一方、この日は「母倉日」という吉日も重なっています。暦を気にする場合、どのように過ごすとよいのでしょうか？ 詳しく見ていきましょう。9月12日は「不成就日」に当たります。不成就日は、その名の通り「何事も成就しない日」とされ、古くから新しいことを始めたり、願い事をしたりするのには向かない日と考えられてきました。結婚や入籍、開業、契約など、人生の節目となることは避けるという考え方があります。ただし、これはあくまで暦の上での考え方です。不成就日だからといって、日常の予定をすべて取りやめる必要はありません。9月12日の六曜は「先負」です。先負は「先んずれば負ける」とされ、一般には午前中を凶、午後を吉とする六曜です。そのため、暦を気にして大切な予定を調整する場合は、午前中を避けて午後に予定を入れるという考え方があります。ただし、「先負＝1日中凶」というわけではありません。六曜と不成就日は別の暦注なので、それぞれ分けて考えることが大切です。一方、9月12日は「母倉日」でもあります。母倉日は、母が子を育てるように、天が人を慈しむ日とされる吉日です。特に婚姻などのお祝い事に良いとされています。つまり9月12日は、不成就日という凶日だけでなく、母倉日という吉日も重なる日。暦には吉日と凶日が同じ日に重なることもあるため、「すべてが悪い日」と決めつける必要はありません。新しい仕事を始める、事業を立ち上げる、長期的な契約を結ぶなど、大きな決断をする予定があるなら、日程を動かせる場合は別の日を選ぶと安心でしょう。一方で、すでに決まっている予定まで無理に変更する必要はありません。新しいことを始めるのを控えるなら、これまで後回しにしていたことに目を向けてみましょう。部屋の片付け、書類の整理、不要なものの処分、今後の予定の見直しなど、生活を整える時間に充てるのもおすすめです。「始める」ことだけが前進ではありません。これからのために環境を整える日、と考えてみるのもよいでしょう。また、外せない予定がある場合は、先負の午後が吉とされることを踏まえてスケジュールを組むという方法もあります。とはいえ、暦の吉凶に振り回されすぎる必要はありません。予定や体調、仕事など現実の事情を優先しながら、気になる部分だけ暦を取り入れるくらいがちょうどよいでしょう。六曜：先負（午前は凶、午後は吉）凶日：不成就日・十方暮吉日：母倉日2026年9月12日は、不成就日と十方暮が重なる一方、母倉日という吉日も重なっています。新しいことを始める予定がある場合は慎重にしつつ、片付けや整理、今後の計画を立てるなど、次の行動に向けた準備に時間を使うのもよいでしょう。暦の吉凶を気にしすぎず、自分の生活を整えるための目安として取り入れてみてはいかがでしょうか。