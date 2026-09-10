リーズに所属するFWノア・オカフォーが、無期限でスイス代表チームから離れることを決断した。

2019年からスイス代表としてプレーしてきたオカフォーはここまで通算26試合に出場し、2ゴールを記録。先のFIFAワールドカップ2026でも4試合に出場していた。

しかし、以前からムラト・ヤキン監督との確執も伝えられていた26歳FWは、自身のSNSを通じて、同監督が指揮を執り続ける限り、無期限で代表活動から離れる意向を表明した。

「ファンの皆さん、これまでのキャリアの中で、これほど書くのが辛い言葉はありません。熟考の末、僕はスイス代表から一時的に離脱することを決めました」

「今後もスイス代表としてプレーし、国のために全力を尽くしたいと願っていました。しかし、現在の状況下では、もう続けることができません。一つはっきりさせておきたいのは、この決断がプレー時間とは何の関係もないということです」

「過去に僕が常に正しい行動をとってきたわけではないことは理解しています…。国を代表してワールドカップでプレーできたことは、自分にとって大きな名誉でした。しかし、深い影響を与える出来事がいくつかありました。信頼は損なわれ、約束は守られませんでした。アルゼンチン戦に出場するチャンスがあった際、些細なミスを理由に、何の説明もなくメンバーから外されたこともありました…」

「その後、多くのことを考えた結果、現在の監督の下ではもう代表チームでプレーしたくないという結論に至りました」

オカフォーの発表の前日にはアヤックスのMFソフィアン・アムラバトが同様の理由でモロッコ代表の活動不参加を発表しており、一連の動きは他の選手に波及していく可能性があるかもしれない。