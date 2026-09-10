ブラックバーン加入が決定的とされるMF伊藤涼太郎に問題が発生したようだ。

昨季限りでシント・トロイデンを退団した伊藤。ヨーロッパでの新たな挑戦を目指していた中、MF森下龍矢、FW大橋祐紀と2人の日本人選手がプレーしている、EFLチャンピオンシップ（イングランド2部）のブラックバーン入りが決定的とみられている。

ブラックバーンの地元メディア『ランカシャー・テレグラフ』は、伊藤が今月7日にクラブのトレーニング施設のブロックホール・シニア・トレーニング・センターを訪問し、メディカルチェックを受けたと報じていた。

しかし、伊藤が9日に移籍を完了させると報じていた、移籍市場に精通するサーシャ・タヴォリエリ氏は10日、メディカルチェックで若干の問題が発生したとその続報を伝えた。

「ブラックバーン・ローヴァーズは、メディカルチェック中にイトウの足首付近に何らかの問題があることを発見した」

「それが、契約がまだ正式ではない理由だ…。すべてが事前に合意され、準備されていたにもかかわらず、ローヴァーズはこの展開を受けて条件を再交渉したいと考えている」

この問題によって移籍破談となるわけではない模様だが、サラリーなどの条件面での再交渉の行方に注目が集まるところだ。

現在28歳の伊藤は、2023年7月にアルビレックス新潟からベルギー1部（ジュピラー・プロ・リーグ）のシント・トロイデンに移籍。主に攻撃的ミッドフィールダーとして主力に定着し、公式戦110試合19ゴール14アシストの数字を残していた。