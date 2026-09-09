今年の秋、足元のおしゃれに悩んでいませんか？そんなあなたに朗報です。人気ブランド「emmi（エミ）」から、あの「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」とのスペシャルな別注スニーカー「TOKYO W EMMI」が登場します。

レトロなデザインに現代的な洗練が加わったこの一足は、深みのあるダークブラウンが秋のコーディネートをぐっと格上げしてくれること間違いなし。さらに、この特別なスニーカーを「自分だけの特別な一足」にカスタマイズできるイベントも開催されるというから見逃せません！

秋のワードローブに溶け込む、洗練された「TOKYO W EMMI」の魅力

私がこのスニーカーに惹かれたのは、レトロスポーティーなムードとemmiらしい洗練された秋カラーの組み合わせにあります。

元々、adidas Originalsの「TOKYO」は、70年代のランニングスタイルを彷彿とさせる薄底のシルエットが特徴。そこにemmiのエッセンスが加わることで、上品なダークブラウンのモデルとして生まれ変わりました。

こだわりのデザインポイント

: 深みのあるブラウンは、これからの季節のファッションに間違いなくマッチ。カジュアルになりがちなスニーカーも、この色味なら上品な大人のスタイルにしっくり馴染みます。: 毛足の長いヘアリースウェードが採用されており、足元にリッチな印象を与えます。触り心地もきっと抜群のはず。: 細身のシルエットは70年代のレトロな雰囲気を持ちつつも、現代のファッションに合うモダンなニュアンスをしっかりと感じさせます。サイドにあしらわれたが、さりげないアクセントになっているのも素敵です。

オプションで付け替え可能な柄入りシューレースも用意されており、気分に合わせて表情を変えられるのも嬉しいポイント。一足で何通りものスタイルが楽しめます。

商品詳細とコストパフォーマンス

: 【adidas Originals for emmi】TOKYO W EMMI: ￥14,300- （税込）: BRW（ブラウン）: 22.5cm～25.5cm

世界的ブランドであるadidas Originalsのモデルをemmiが特別に別注したこのスニーカー。上質な素材感と洗練されたデザイン性を考えると、14,300円という価格はかなり魅力的です。長く愛用できるデザインと品質を兼ね備えているため、コストパフォーマンスは非常に高いと言えるでしょう。

私だけの特別な一足に！「Sneaker Customize Studio」

このスニーカーの発売に合わせて、なんとシューズアクセサリーのカスタマイズイベントが開催されます！「自分だけの特別なスニーカーが欲しい」「他の人とは違う個性を表現したい」という方には、まさに夢のような企画ではないでしょうか。

イベント詳細

カスタム内容

: 9月10日（木）～9月13日（日）: NEWoMan新宿、ルミネ有楽町、表参道ヒルズ: 期間中、「adidas Originals for emmi / TOKYO W」を含む、お買い上げのお客様

カスタマイズできるパーツは、シューレース2本とアクセサリーパーツ3個の計5種類！

emmiオリジナルパーツ（1種のみ）

ビジューパーツ

パール/ビジューパーツ

スウェードから1色

その他（レース、オーガンジーリボンなど）からお好きな1色

emmiのロゴパーツは、ブランドファンにはたまらない魅力。ビジューやパール、そして様々な素材のシューレースを組み合わせれば、エレガントにも、キュートにも、自分だけの個性を存分に表現できます。友達へのプレゼントとしても喜ばれそうですね！

※すべて無くなり次第終了となるため、気になる方はお早めに！

どこで手に入れる？発売日と購入方法

この特別なスニーカーを手に入れるチャンスは、大きく分けて2回あります。

＜先行発売＞

9月10日（木）よりスタート

対象店舗: NEWoMan新宿、NEWoMan高輪、ルミネ新宿１、ルミネ有楽町、表参道ヒルズ

カスタマイズイベントも同時に開催されるのは、この先行発売店舗のみです。イベントに参加したい方は、ぜひこの期間に足を運んでみてください！

＜全国発売＞

9月17日(木)よりスタート

販売チャネル:

emmi全国直営店

emmiオフィシャルオンラインストア

USAGI ONLINE

実物を見て選びたい方は直営店へ、忙しくて店舗に行けない方はオンラインストアが便利です。特にオンラインストアは競争率が高くなる可能性があるので、発売開始時刻である12:00（正午）にはアクセスしておくのがおすすめです！

emmiとadidas Originals：美しさと機能性の融合

今回の別注スニーカーは、emmiとadidas Originalsという二つの魅力的なブランドが手を取り合ったからこそ生まれた一足です。それぞれのブランドの背景を知ると、より深くこのスニーカーの価値を感じられるでしょう。

emmi（エミ）とは？

emmiは、株式会社マッシュスタイルラボが展開するレディースブランドで、「クリアモード」をコンセプトに掲げています。ベーシックでありながら洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス＆トレーニングウェアを提供。

アクティブに活躍する現代女性のライフスタイルに寄り添い、スニーカーを取り入れたスタイリングを提案しているのが特徴です。まさに、今回の「TOKYO W EMMI」は、emmiが提案する"スニーカーとファッションを融合させた新しいスタイル"を象徴するアイテムと言えるでしょう。

adidas Originals（アディダス オリジナルス）とは？

adidas Originalsは、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。そのルーツは、アディダスの豊かなスポーツの伝統に深く根ざしています。

ブランドの象徴であるアイコニックなトレフォイルロゴは、1972年に初めて使用され、以来、アディダスの歴史と創造性を現代のユースカルチャーに反映させてきました。ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして、常に新しい道を切り開き続けています。

今回の「TOKYO」のように、過去の名作に現代的な解釈を加え、新たな価値を生み出すのがadidas Originalsの得意とするところ。emmiとのタッグは、まさに「スポーツの伝統」と「ファッションのトレンド」が見事に融合した結果と言えるでしょう。

まとめ：秋の足元は「TOKYO W EMMI」で決まり！

emmi別注のadidas Originals「TOKYO W EMMI」は、レトロな魅力とモダンな洗練が詰まった、この秋の主役となること間違いなしの一足です。上質な素材感と深いブラウンカラーが、あなたの秋のコーディネートをぐっと格上げしてくれるでしょう。

さらに、カスタマイズイベントに参加すれば、世界に一つだけの自分らしいスニーカーを手に入れることができます。ぜひこの機会に、emmiとadidas Originalsが提案する特別な体験を味わってみてはいかがでしょうか？

あなたなら、どんなカスタマイズで自分らしさを表現しますか？ 今から考えるだけでもワクワクしてきますね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。