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2026.09.09 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 2 2 3 0
ロッテ 0 0 0

  • OUT

    7番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 辰己 涼介 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    5番 YG安田 ピッチャーフィルダースチョイス ランナー：1、2塁

  • OUT

    楽2-0ロ

    4番 Ｃ・マッカスカー レフトツーベースヒット 楽天得点！ 楽 2-0 ロ ランナー：2塁

  • OUT

    3番 宗山 塁 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    楽1-0ロ

    2番 小郷 裕哉 センターツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 ロ ランナー：2塁

  • OUT

    1番 中島 大輔 センターツーベースヒット ランナー：2塁

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