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2026.09.09 18:00 ZOZOマリンスタジアム
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7番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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6番 辰己 涼介 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
5番 YG安田 ピッチャーフィルダースチョイス ランナー：1、2塁
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OUT
楽2-0ロ
4番 Ｃ・マッカスカー レフトツーベースヒット 楽天得点！ 楽 2-0 ロ ランナー：2塁
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OUT
3番 宗山 塁 ファーストゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
楽1-0ロ
2番 小郷 裕哉 センターツーベースヒット 楽天得点！ 楽 1-0 ロ ランナー：2塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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