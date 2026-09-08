【岸和田市】「岸和田市をもっと粋に！」地域ポイント「DAN-D」誕生

岸和田市では、令和８年９月１日（火曜日）から、新たな地域ポイント制度「DAN-D（ダンディー）」と、プレミアム率30％の「岸和田市プレミアム商品券」の申込受付を開始している。

DAN-Dには、英語の”dandy”が持つ「粋な」という意味を中心に、岸和田を象徴する「だんじり」＋「ID」の意味が込められている。

市は、商品券による消費喚起を入口に、DAN-Dを地域の店舗や取組と人をつなぐ、継続的な地域循環の基盤として活用していく考えだ。

「DAN-D」について

申込期間：令和８年９月１日（火曜日）～11月30日（月曜日）

特典・内容：１人あたり1,000ポイント（1,000円分）を付与

申込・購入：スマートフォンアプリ限定

利用期間：ポイント付与日～令和９年１月15日（金曜日）

岸和田市プレミアム商品券について

申込期間：令和８年９月１日（火曜日）～９月15日（火曜日）

特典・内容：１口5,000円で6,500ポイント（6,500円分）※プレミアム率30％

申込・購入：購入上限６口（30,000円まで）

抽選結果：令和８年10月５日（月曜日）

購入期間：令和８年10月５日（月曜日）～10月16日（金曜日）

利用期間：令和８年10月５日（月曜日）～令和９年１月15日（金曜日）

※商品券の販売総額は10億円（デジタル９億円・紙１億円）、発行総額は13億円。

デジタル商品券と紙商品券では、抽選結果の確認方法、購入方法等が異なる。

特設ホームページ

対象者、具体的な申込方法、利用可能店舗等の詳細は特設サイトをご確認ください。

https://dan-d-kishiwada.jp/



問い合わせ先

岸和田市DAN-Dコールセンター 0120-764-321

令和８年８月１日（土曜日）～令和９年２月28日（日曜日）9:00～18:00（年末年始を除く）