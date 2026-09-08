体育館じゃない、アリーナでもない。もし「劇場でプロ卓球の試合が開催される」と聞いたら、あなたはどう思いますか？きっと誰もが「まさか！？」と驚くことでしょう。しかし、その驚きの体験が、この秋、埼玉県和光市で実現します。プロ卓球チーム「T.T彩たま」のホームマッチが、なんとコンサートホールを舞台に開催されるのです！さらに、健康をテーマにしたユニークなフェスティバルも同時開催。そして、この特別なイベントに、抽選で100名様が無料ご招待されるという、またとないチャンスが巡ってきました。卓球ファンも、健康に興味がある方も、この非日常の感動をぜひ体験してみませんか？

劇場が卓球アリーナに！？和光市で生まれる新たなスポーツ観戦体験

「卓球の試合」と聞くと、体育館やアリーナを想像する方がほとんどでしょう。しかし、今回T.T彩たまがホームマッチの舞台に選んだのは、和光市民文化センター サンアゼリアというコンサートホール。これはまさに異色の試みです！美しい音響設備が整った劇場で、たった一台の卓球台を囲むように観客が座る光景は、想像しただけでもワクワクします。

コンサートホールは、音の響きや空間の一体感を最大限に引き出すために設計されています。ここで繰り広げられる卓球の試合は、きっと選手たちの息遣い、ボールを打つインパクト音、そしてラリーのスピード感を、これまで以上にダイレクトに感じさせてくれるでしょう。まるで自分がコートサイドにいるかのような、五感を刺激する新しいスポーツ観戦体験になるはずです。

イベント概要

無料招待！トッププロの熱戦を間近で体感するチャンス

：光英科学研究所プレゼンツ T.T彩たまホームマッチ：T.T彩たま vs 木下マイスター東京：2026年10月4日(日)：14:00：和光市民文化センター サンアゼリア：T.T彩たま：株式会社光英科学研究所

この特別なホームマッチを、なんと抽選で100名様が無料で観戦できます！トッププロの迫力あるプレーを、この臨場感あふれる劇場で体験できるのは、めったにない機会です。ご家族やご友人を誘って、ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。

応募詳細

T.T彩たまはどんなチーム？

：100名様：4名様まで申し込み可能：2026年9月25日(金)：専用申込フォームよりお申し込みください。：厳正なる抽選のうえ、チケットの発送をもって代えさせていただきます。

今回のホームマッチで地元を盛り上げるのは、埼玉県を本拠地とする男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」。ノジマTリーグに所属し、2024-2025シーズンでは見事優勝、翌シーズンもプレーオフに進出する強豪チームです。木造 勇人選手、有延 大夢選手、曽根 翔選手といったトップ選手たちが、今回の対戦相手「木下マイスター東京」との白熱した試合を繰り広げてくれることでしょう。

卓球だけじゃない！「和光・発酵・健康まつり」で心身を豊かに

スポーツ観戦だけでなく、会場ロビーでは光英科学研究所プレゼンツ「和光・発酵・健康まつり」が同時開催されます。これこそが、このイベントを単なるスポーツ観戦に留まらせない、もう一つの魅力！光英科学研究所は、「健やかな腸内フローラへ」をテーマに乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を行う企業です。彼らの専門知識が詰まった「健康まつり」では、以下のような体験や商品が楽しめます。

：自分の腸内環境がどんな状態か、気軽に知ることができるチャンスです。

「豆乳おからクッキー」

オールインワン化粧品「モイストラミューズ」

T.T彩たま選手と開発したドリップパックコーヒー（持ち帰り用）

和光市のアーモンド菓子専門店・パパピニョルの「チョコレートワッカ（乳酸菌生産物質入り）」

：お昼12時～13時限定で、「おむすびとお惣菜の店 おとなりさん」による、おなかの健康にやさしい特別なおむすびが登場します。ランチはこちらで決まりですね！：ロビーでの買い物で引換券を集めると、枚数に応じて素敵なプレゼントがもらえます。

「乳酸菌生産物質」とは、乳酸菌をはじめとする有用菌が作り出す成分のことで、私たちの腸内環境をサポートすると言われています。このまつりでは、そんな「腸活」に役立つ様々なヒントや商品を実際に見て、触れて、味わうことができます。スポーツ観戦で体を動かすインスピレーションをもらいつつ、食と健康の側面からも体を労る。まさに一石二鳥のイベントだと感じました。

地域と共に歩む「光英科学研究所」の挑戦

今回のイベントの冠協賛を務める株式会社光英科学研究所は、単なるサプリメントメーカーではありません。1969年に乳酸菌生産物質の研究専門機関として設立され、1994年に和光市で法人化して以来、「和光・発酵・健康」をスローガンに、地域と人々の健康に貢献し続けています。彼らが卓球チーム「T.T彩たま」だけでなく、自転車競技選手の梶原悠未選手や、さいたま市の自転車チーム「さいたまディレーブ」も支援していることからも、その地域貢献への熱意が伝わってきます。

代表取締役社長の小野寺洋子氏のコメントからは、「乳酸菌生産物質で世界人類の健康増進に貢献する」という企業理念と、地域の子どもたちや住民に“本物の体験”を届けたいという強い想いが感じられます。スポーツを通じて感動を提供し、健康を通じて豊かな生活を支える。このイベントは、まさにその理念が形になったものだと言えるでしょう。

株式会社光英科学研究所 会社概要

この秋、和光市で「感動」と「健康」を手に入れよう！

：株式会社光英科学研究所：代表取締役会長 村田 公英／代表取締役社長 小野寺 洋子：〒351-0115 埼玉県和光市新倉5-1-25：1969年創立／1994年法人化：乳酸菌生産物質の製造・販売、乳酸菌の培養

プロ卓球の白熱した試合を劇場で味わい、同時に「腸活」のヒントを得て、美味しい健康食品を楽しむ。こんなに盛りだくさんなイベントが、しかも抽選で無料観戦できるなんて、本当に見逃す手はありません！

2026年10月4日(日)は、ぜひ和光市民文化センター サンアゼリアへ足を運び、心躍る一日を体験してみてはいかがでしょうか。無料招待の応募締切は2026年9月25日(金)と迫っていますので、興味を持った方は今すぐ専用フォームから応募してみてくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。