スピッツ、Ado、福山雅治、King ＆ Prince、Snow Man…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月5日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。9月5日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（9月5日（土）付）を発表しました。

■10位：青木遥「机さする」

初登場！ 「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のエンディングテーマがランクイン。歌っているのは、本作でちいかわの声を務めている子役声優の青木遥さんです。

■9位：INI「You Know What To Do」

初登場！ 9月16日（水）にリリースされる9枚目のシングル「ANTHEM」のタイトル曲で、メンバーの後藤威尊と西洸人が作詞に参加しています。

■8位：Snow Man「show time…」

初登場！ 10月7日にCDリリースされるニューアルバム『AMENITY』の収録曲で、8月24日に先行配信リリースされた楽曲がランクイン。

■7位：大森元貴「灰色」

先週8位から1ランクアップ↑ 8月26日に配信リリースされた楽曲で、現在公開中の映画「白鳥とコウモリ」の主題歌が2週連続でランクイン。

■6位：TAKARA「明るい夢」

初登場！ ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」2組目のアーティスト・TAKARAが、8月24日に配信リリースしたファーストEP『宝』に収録されている楽曲です。

■5位：King ＆ Prince「So Honey」

初登場！ 9月2日にリリースされたKing ＆ Prince初のEP『So Honey EP』に収録されている楽曲です。

■4位：AKB48「好きish」

初登場！ 8月19日にリリースされた68枚目のシングルがランクイン。AKB48は、同曲でオリコン週間シングルランキングにて55作連続1位を獲得し、シングル通算1位獲得作品数が歴代単独1位となりました。

■3位：福山雅治「邂逅」

先週と変わらず第3位。映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」主題歌で、8月10日に配信リリースされた楽曲が6週連続でランクイン。9月9日（水）には、5年9ヵ月ぶりとなるニューアルバム『超新星』がリリースされます。

■2位：Ado「モンストロ」

先週と変わらず第2位。映画「ブルーロック」主題歌で、8月7日に配信リリースされた楽曲が4週連続でランクイン。

そして、今週の第1位は……？

■1位：スピッツ「見知らぬ糸」

2週連続で第1位！ 8月7日にリリースされたドラマ「Tシャツが乾くまで」（TBS系）の主題歌が4週連続でランクイン。

――ほかにも、番組ではSixTONES・京本大我さんが登場！ 9月9日（水）にリリースされる両A面シングル「Dance Forever/マイオンリー」について伺いました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ