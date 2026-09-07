スピッツ、Ado、福山雅治、King ＆ Prince、Snow Man…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月5日（土）付）

■10位：青木遥「机さする」
初登場！ 「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のエンディングテーマがランクイン。歌っているのは、本作でちいかわの声を務めている子役声優の青木遥さんです。
■9位：INI「You Know What To Do」
初登場！ 9月16日（水）にリリースされる9枚目のシングル「ANTHEM」のタイトル曲で、メンバーの後藤威尊と西洸人が作詞に参加しています。
■8位：Snow Man「show time…」
初登場！ 10月7日にCDリリースされるニューアルバム『AMENITY』の収録曲で、8月24日に先行配信リリースされた楽曲がランクイン。
■7位：大森元貴「灰色」
先週8位から1ランクアップ↑ 8月26日に配信リリースされた楽曲で、現在公開中の映画「白鳥とコウモリ」の主題歌が2週連続でランクイン。
■6位：TAKARA「明るい夢」
初登場！ ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」2組目のアーティスト・TAKARAが、8月24日に配信リリースしたファーストEP『宝』に収録されている楽曲です。
■5位：King ＆ Prince「So Honey」
初登場！ 9月2日にリリースされたKing ＆ Prince初のEP『So Honey EP』に収録されている楽曲です。
■4位：AKB48「好きish」
初登場！ 8月19日にリリースされた68枚目のシングルがランクイン。AKB48は、同曲でオリコン週間シングルランキングにて55作連続1位を獲得し、シングル通算1位獲得作品数が歴代単独1位となりました。
■3位：福山雅治「邂逅」
先週と変わらず第3位。映画「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」主題歌で、8月10日に配信リリースされた楽曲が6週連続でランクイン。9月9日（水）には、5年9ヵ月ぶりとなるニューアルバム『超新星』がリリースされます。
■2位：Ado「モンストロ」
先週と変わらず第2位。映画「ブルーロック」主題歌で、8月7日に配信リリースされた楽曲が4週連続でランクイン。
そして、今週の第1位は……？
■1位：スピッツ「見知らぬ糸」
2週連続で第1位！ 8月7日にリリースされたドラマ「Tシャツが乾くまで」（TBS系）の主題歌が4週連続でランクイン。
――ほかにも、番組ではSixTONES・京本大我さんが登場！ 9月9日（水）にリリースされる両A面シングル「Dance Forever/マイオンリー」について伺いました。
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00～13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X： @JA_CDJ