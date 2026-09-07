熱川バナナワニ園は9月3日、アイデアパッケージが企画・販売し同園が監修する「噛ませて！ワニグミ トロピカルフルーツあじ」を発売した。

噛ませて！ワニグミ トロピカルフルーツあじ

「噛ませて！ワニグミ」は、大きく開いた口にチョコやラムネなど他のお菓子を挟んで一緒に食べられる立体的な形状が特徴のグミ。今回、発売1周年および9月3日の「グミの日」に合わせ、従来のグリーンから鮮やかなピンク色へと装いを改めた新フレーバーを発売した。

価格は40g入りで216円。同園の本園売店のほか、全国のスーパーや量販店などで販売する。