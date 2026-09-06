今日の運勢 9月7日（月）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月7日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月7日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のLaila（ライラ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？サークルや趣味の集まりに参加してみるのもおすすめ。長所を活かせるようなので、あなたの話が聞きたくて、人がたくさん集まってくるかも。SNSを利用するのもおすすめです。自分の考えなどを発信してみましょう。自信がつくようなことが起こりそうな予感。モチベーションが下がって、停滞していた物事があれば、もう一度チャレンジしてみて。周りに流されずに自分の気持ちに素直になってみて。自分のセンスを信じて行動しましょう。集中力も高いので、勉強など興味があるものを行うのも良いでしょう。今日という日を楽しむために、面倒なことは先に片付けてしまいましょう。恋人やパートナーと過ごすことで、仲が深まるようです。違いがあるからこそ、惹かれ合う相手なのかも。共同作業をすると新たな一面も見つかりそう。二人で過ごす時間を大切に。気の合う仲間とのおしゃべりタイムが楽しいようです。話していると、新しいアイデアなども思いつきそう。目標達成のために計画を立ててみて。今日は後回しにしていた用事なども終わらせるといいかも。今日は相手の内面に興味をもつような出来事が起こりそうです。いつも冗談まじりの会話をしている場合は、真面目な話をするかもしれません。相手の好意を素直に受け取ることがポイント。ホームエステなどをおこなってみると運気アップ！ 恋愛に対してマンネリ気味ならば、恋愛ドラマなどを見てみるのも良いでしょう。好きな人に心を開けるように、自分に自信をつけていくといいでしょう。仕事などで忙しい日になりそう。しかし自分のペースで進められるので、精神的にはゆとりがあるようです。後輩からはアドバイスを求められることもありそうなので、丁寧に応えてあげましょう。物欲が強くなっているので、おもわず衝動買いをしてしまいそう。とくにネットショッピングはうっかりすると予算オーバーになるので気をつけて。仕事や勉強の整理をすると運気アップ！今日は一人になれる時間を大切にすると良いでしょう。今後のことを考えたら、ノートなどにまとめておくのもおすすめ。何か不思議に思うことがあれば、調べてみると良いかも。役立つときがありそう。にぎやかな場所よりも、自然を感じられたり静かなところで過ごすと◎。ゆったりとしたひとときがあると、ネガティブな想いも消えていくようです。好きな音楽やラジオに耳を傾けるのもおすすめ。なかなかモチベーションが上がらなさそう。気持ちがモヤモヤする場合は、掃除で運気アップを。とくにベッド周りやリビングを片付けてみて。神社仏閣に参拝に出かけるのもおすすめ。日頃から努力して取り組んできたことが、認められたり注目されたりしそうな日。プレッシャーを感じたり、浮き足立ちそうになる場面でこそ、誠実かつ堂々とした態度をとる事で、この先の活動の幅や収入に繋がっていきそうです。■監修者プロフィール：Laila（ライラ）池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。対面鑑定では井川今日子（いがわ・きょうこ）として出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/