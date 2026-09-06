アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、日本代表GK鈴木彩艶のパフォーマンスに賛辞を送った。5日、地元メディア『バーミンガム・ライブ』が伝えている。

プレミアリーグ第3節が5日に行われ、アストン・ヴィラは敵地でハル・シティと対戦し、0－0のドローで試合終了。この結果、開幕から3試合連続無得点に終わったアストン・ヴィラは、イギリスメディア『Squawka』によると、1969－70シーズンと1970－71シーズンのイプスウィッチに続いて、2シーズン連続で開幕3試合無得点に終わったトップリーグ史上2番目のチームになったという。

それでも、前節のアーセナル戦（●0－1）でプレミアリーグデビューを飾っていた鈴木は、この試合もスタメンに名を連ね、プレミアリーグ初のクリーンシート（無失点試合）を達成し、今季初の勝ち点獲得に貢献。また、『バーミンガム・ライブ』によると、この試合では正確なロングボール8本を含め、37回のパスを試みて、33回を成功させたほか、4回のセーブも記録したことが伝えられている。

試合後、前節に続いて足元の技術の高さを見せた鈴木のパフォーマンスについて聞かれたエメリ監督は、「非常に良かった。先週が彼の初戦だったが、素晴らしいプレーを見せてくれた。1失点は喫したけど、彼のプレーはとても良かった」とアーセナル戦の出来も良かったことを強調しつつ、順調にチームに適応していることを明かした。

「今日はクリーンシートを達成し、さらに一歩前進した。ボール保持の局面では彼がビルドアップに加わることで主導権を握り、我々が落ち着いてプレーする助けになった。時にはストライカーやウィンガーに質の高いロングボールも供給した。守備面でも、クロスやセットプレーの対応が必要な場面でしっかりと存在感を示していた」

「他の選手たちも、我々の理念やスタイル、そして要求に基づいたチーム作りについて理解を深めている。高い基準を設けることの難しさを認識しつつ、メンタリティを確立していくことは非常に重要なことだ」

「我々は今、そうした道を歩んでいる。開幕から2試合を経て迎えた今日、着実に良くなってきているし、前進している。結果こそ伴わなかったが、プレー内容という点ではポジティブなものだった」

アストン・ヴィラは次節、8日にアウェイでのチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節のクラブ・ブルッヘ戦後、12日にホームでノッティンガム・フォレストと対戦する。

【ハイライト動画】鈴木彩艶がプレミアリーグで初のクリーンシートを達成