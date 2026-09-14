【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「10月生まれ」（誕生日：10月8日～11月6日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■10月生まれの月運（10月8日～11月6日生まれ）仕事運は上昇傾向。任される役割や裁量が広がる中で、論理的思考と判断力も高まるので、プレッシャーの中でも的確に業務を遂行できそうです。ただし、内面では葛藤を抱えやすく、過度に悲観的になったり、逆に独断専行になりやすかったりする面も。1人で抱え込まず、周囲の意見に耳を傾けながら進めましょう。プライベートでは、安心できる人と過ごす時間と、1人で集中する時間のメリハリをつけることで心のバランスが整います。恋愛面では、行動力が高まり、出会いも多い時。ただし、複雑な関係に巻き込まれないよう、お相手の見極めは慎重に行いましょう。パートナーがいる方は、正論で相手を論破してしまいやすい月。売り言葉に買い言葉で衝動的な決断を下さないよう、思いやりのあるコミュニケーションを意識してください。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/