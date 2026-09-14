【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「9月生まれ」（誕生日：9月7日～10月7日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■9月生まれの月運（9月7日～10月7日生まれ）これから始まるプロジェクトや、責任あるポジションでの活躍が期待できる月です。任される重圧はそれなりに大きそうですが、今のあなたなら成長の糧へと変え、きっとやり遂げられるはず。今月は自我を優先しすぎると空回りしやすい暗示もあるため、周囲の期待やニーズに応える姿勢が開運の鍵になります。多忙からフラストレーションもたまりやすい時期ですので、意識的に息抜きの時間を確保してリフレッシュを心がけてください。恋愛面では、出会い運が上昇中で、アクティブに行動を起こせる時。ただし、勢い余って温度差が生まれやすい月でもあるため、お相手のペースを確認しましょう。また、甘い言葉に乗せられて流されないよう、冷静な見極めも忘れずに。パートナーがいる方は、お誕生月を迎えて気が緩み、つい余計な一言を言ってしまいがちな星回り。お相手への日頃の感謝を言葉にし、心とスケジュールにゆとりを持った行動を心がけることで、素敵な誕生月を過ごせるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/