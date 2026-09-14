【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「8月生まれ」（誕生日：8月7日～9月6日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■8月生まれの月運（8月7日～9月6日生まれ）仕事運が力強く上昇中。頑張れば頑張った分だけ正当に評価され、上司や取引先からの信頼も厚くなるでしょう。スキルアップにも最適な時で、今後のキャリアに必要な学びや知識は積極的に取り入れましょう。充実する一方で、知らず知らずのうちに疲労がたまりやすく、特に月の後半はスケジュールや体調の乱れに注意が必要です。今月はなるべく自分のペースを守り、計画的に休息を取り入れることが開運の鍵になります。恋愛面では、中旬頃まで恋愛運が急上昇。気になる方へのアプローチや出会いの場へは、前半から中旬にかけて動くのがおすすめです。パートナーがいる方は、忙しさからのすれ違いに注意。自分の意見や不安を押し付けず、まずはお相手の気持ちに耳を傾けましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/