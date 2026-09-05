2026.09.05 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 1 0 0 0 0 3 4 0 0 8 11 0
ヤクルト 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 6 2
  • 【中 8-4 ヤ】
  • 試合終了

  • OUT

    7番 内山 壮真 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 松本 直樹 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：ライト 花田 旭 に代わって 8番 上林 誠知

  • OUT

    守備交代：レフト 細川 成也 に代わって 6番 花田 旭

  • OUT

    守備交代：セカンド 福永 裕基 に代わって 3番 田中 幹也

  • OUT

    守備交代：ファースト Ｍ・サノー に代わって 1番 福永 裕基

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 杉浦 稔大 に代わって 4番 Ａ・アブレウ

  • OUT

    6番 花田 旭 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 センターフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 5番 赤羽 由紘

  • OUT

    守備交代：サード 赤羽 由紘 に代わって 2番 伊藤 琉偉

  • OUT

    3番 増田 珠 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 並木 秀尊 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代走 樋口 正修 に代わって 8番 杉浦 稔大

  • OUT

    2番 村松 開人 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    9番 加藤 匠馬 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー Ｊ・ボスラー に代わって 8番 樋口 正修

  • OUT

    サード 赤羽 由紘が落球 ランナー：1塁

  • OUT

    8番 Ｊ・ボスラー サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    代打：森 博人 に代わって 8番 Ｊ・ボスラー

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 山田 哲人 に代わって 8番 Ｊ・リランソ

  • OUT

    8番 山田 哲人 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：石原 勇輝 に代わって 8番 山田 哲人

  • OUT

    7番 内山 壮真 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 松本 直樹 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｋ・マラー に代わって 8番 森 博人

  • OUT

    7番 岡林 勇希 空振り三振 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 阪口 皓亮 に代わって 8番 石原 勇輝

  • OUT

    中8-4ヤ

    6番 花田 旭 センタースリーベースヒット 中日得点！ 中 8-4 ヤ ランナー：3塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ショートヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    中6-4ヤ

    4番 Ｍ・サノー センター犠牲フライ 中日得点！ 中 6-4 ヤ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 廣澤 優 に代わって 8番 阪口 皓亮

  • OUT

    中5-4ヤ

    3番 細川 成也 センターヒット 中日得点！ 中 5-4 ヤ ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターフライ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    9番 加藤 匠馬 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 西村 瑠伊斗 に代わって 8番 廣澤 優

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    中4-4ヤ

    4番 Ｊ・オスナ レフトホームラン ヤクルト得点！ 中 4-4 ヤ

  • OUT

    3番 増田 珠 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    中4-1ヤ

    2番 Ｄ・サンタナ センターツーベースヒット ヤクルト得点！ 中 4-1 ヤ ランナー：2塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    9番 並木 秀尊 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 西村 瑠伊斗 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    代打：高橋 奎二 に代わって 8番 西村 瑠伊斗

  • OUT

    8番 Ｋ・マラー レフトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 岡林 勇希 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    中4-0ヤ

    5番 石川 昂弥 ライトホームラン 中日得点！ 中 4-0 ヤ

  • OUT

    中3-0ヤ

    4番 Ｍ・サノー 左中間ホームラン 中日得点！ 中 3-0 ヤ

  • OUT

    3番 細川 成也 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 内山 壮真 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 松本 直樹 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 加藤 匠馬 サードファウルフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 振り逃げ ランナー：1塁

  • OUT

    8番 Ｋ・マラー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 岡林 勇希 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    ピッチャー 高橋 奎二がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ピッチャーエラー ランナー：1塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 並木 秀尊 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 高橋 奎二 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー福永 裕基 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 村松 開人 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 内山 壮真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 松本 直樹 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 赤羽 由紘 ショートゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 加藤 匠馬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 Ｋ・マラー センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 岡林 勇希 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 花田 旭 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 ピッチャーダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村松 開人 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    中1-0ヤ

    1番 福永 裕基 レフトホームラン 中日得点！ 中 1-0 ヤ

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