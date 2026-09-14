【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■6月生まれの月運（6月5日～7月6日生まれ）自分の可能性を試したくなるエネルギッシュな月。人との関わりが増える中で、現状への物足りなさから「一度リセットして再スタートを切りたい」という衝動に駆られることも。投資や副業に挑戦したくてたまらなくなる方もいそうですが、今月は突発的な思いつきをコントロールし、冷静に準備を進めることが成功の鍵となります。恋愛面では、出会いが多く、アクティブに動けるチャンスの月。仕事関係の会食や交流から、思わぬご縁につながりそうです。ただし、お相手の言葉だけに惑わされず、言動が一致しているか、慎重に見極める目も大切に。パートナーがいる方は、お相手が主役となって楽しめるイベントやスポットを訪れると愛が深まります。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/