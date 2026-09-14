【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「5月生まれ」（誕生日：5月5日～6月4日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■5月生まれの月運（5月5日～6月4日生まれ）新たな挑戦への意欲が高まる月。月の後半に向けて、運気もぐんぐん上昇していきます。今月は物欲が高まりやすく、支出も増えがちな傾向。「これは自己投資か、それとも浪費か？」と、大きな買い物は長期的な視点で判断するのが吉です。仕事では、来年、再来年を見据えた長期目標を立てるのにもうってつけ。今できることを着実に積み上げ、必要なスキルを磨いていくのにも絶好のタイミングです。ここで身につけた知識や経験は、今後の大きな武器になるでしょう。恋愛面では、将来を見据えられる誠実な人とのご縁に恵まれそう。結婚相談所など、真剣なサービスの利用にも追い風が吹きます。パートナーがいる方は、気持ちが揺らぎやすい星回り。今年や来年に2人で行きたい場所や、やりたいことを一緒に計画すると、心が一つにまとまります。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/