【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■3月生まれの月運（3月5日～4月4日生まれ）あなたの感性とインスピレーションを発揮できるクリエイティブな月。感じたものを形にすることで、思わぬ反響を呼ぶことになりそうです。対人運も上がっているので、プレゼンや商談などで想定以上の成果を得られる可能性も。今月は思い切って進めるのが吉です。また、今月は環境が変わる兆しや、会食からご縁が広がる暗示も。ただし、勢いがある分、細かなミスが出やすいので、丁寧な確認作業を忘れずに進めましょう。恋愛面では、素敵な出会いの予感。お食事会などリアルな交流の場でご縁が広がりそうです。飾らず自然体でいる方が、あなたの本来の魅力が真っすぐ伝わります。パートナーがいる方は、意見がぶつかりやすく、外部からの刺激に心が揺らぎやすい時。感情的にならず、2人で秋の味覚を堪能したり、話題のエンタメを楽しんだりするリラックスタイムを作りましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/