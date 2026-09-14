【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■2月生まれの月運（2月4日～3月4日生まれ）直感力とあなたらしさを存分に発揮できる月。これまで積み重ねてきた努力が職場で認められたり、温めてきた企画を発表して高評価を得られたりしそうです。ただ、「本当にこれでいいのかな？」と考えすぎて、自問自答を繰り返してしまう傾向も。その葛藤も成長につながりますが、今月は評価されやすい運気を生かし、アウトプットを最優先に進めましょう。思考が堂々巡りになった時は、筋トレやマッサージ、ショッピングなどで気分転換するのがおすすめです。恋愛面ではモテ期が到来。将来を考えられる本命候補との出会いの予感も。今月は深く考えすぎず、「まずはこの時間を楽しもう！」というスタンスが、さらに恋愛運を引き上げてくれるでしょう。パートナーがいる方は、一時的な誘惑に流されないよう大人の分別を意識して。思い出の場所やロマンチックな王道デートで2人の絆を確かめ合いましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/