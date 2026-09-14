【四柱推命＊今月の運勢】2026年9月の運勢「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）のあなたの運気は？ 恋愛運・仕事運【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年9月の運勢」。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋 占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）の方の9月の運勢（全体運・恋愛運）を詳しく鑑定します。■1月生まれの月運（1月5日～2月3日生まれ）人との関わりの中で、これまでの自分を見つめ直せる月。仕事面では、あなたならではの視点や改善案が周囲に認められ、手応えを感じられそうです。特に、異業種や異分野の方との出会いが、将来の大きなチャンスを引き寄せる可能性も。新しい刺激に心がときめく一方で、やるべきことを後回しにしたり、手を抜いてしまったりしやすい傾向もあります。本質を見失わないよう、丁寧なスケジュール管理を心がけましょう。恋愛面では、新しい出会いが広がるタイミング。普段は行かないイベントや集まりにも積極的に参加してみましょう。パートナーがいる方は、少し遠出してご当地グルメを楽しんだり、景色がきれいな場所へ旅行に出かけたりするのが吉。2人の原点に立ち返り、築き上げてきた絆を再確認できるでしょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いをはじめ、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/