今日の運勢 9月5日（土）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月5日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月5日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？ワーク・ライフ・バランスを考えていくことで運気が上がっていく日です。最近お仕事ばかり頑張りすぎていませんか？プライベートも充実させていくことで、良い流れがやってきそうですよ。あなたの隠れた才能に気づく日です。日常的におこなっていることの中で、いくら時間をかけても苦にならないことは何でしょうか？何気なくしていることの中から、あなたの才能が見つかるかもしれませんよ。将来のことを考えることで運気が上がる日です。未来でどうなっていきたいのかを明確にイメージしていくことで、今日から何をしていけばいいのかがハッキリとみえてくるでしょう。異性からのアプローチが増えそうな日です。出会いを求めている方は積極的にお出かけすると良いでしょう。出会いを求めていない方は、露出を控えるなど、注意が必要になります。心が落ち着く場所が見つかりそうです。安心できる人たちや、安らげる空間など「あなたを癒してくれるものはこれなんだ」ということがわかるでしょう。あなたの心のオアシスとの時間を楽しみましょう。ヨガや瞑想をすることで、運気がアップするでしょう。なにも考えずに、あなたの心や体と向き合う時間をつくりましょう。あなたの精神が整い、ひらめきが生まれるかもしれません。ワクワク、ドキドキする気持ちを大切にすることで運気が上がる日です。あなたの心がこれだと思うことを信じましょう。情熱に身をまかせていくことで、良い流れがやってきそうですよ。あなたの夢や希望について考えると良い日です。あなたが本当に望んでいることはなんでしょうか？ご自身の心と向き合いながら、あなたの望みを明確に設定していくことで、良い展開があるでしょう。集中力が高まる日です。お仕事やお勉強を効率的に進めることができるでしょう。今日はやるべきことは早めに終わらせて、空いた時間をスキルアップの時間に使いましょう。新しいことを始めると良い日です。気になっていたことや、やってみたいと感じていたことがあれば、今日から始めていきましょう。今日から行動していくことで、楽しく継続していけそうですよ。ロマンチックな気分があなたの運気を上げていきます。ロマンス映画を観たり、愛のバラードを聴いたり、恋愛小説を読んだり、あなたの気分をときめかせることに触れていきましょう。客観的な視点を大事にすると良い日です。ご自身がどう思うかだけではなく、まわりの人たちの意見や考えを取り入れながら、選択していくことで、良い展開がありそうですよ。走ったり、歩いたり、泳いだり、とにかくカラダを動かしましょう。運動をすると呼吸が深くなり、体がイキイキと目覚めてきます。深呼吸をすると新しいアイデアが浮かんだり、質問の答えがわかったりします。運動をすることで、よく眠れるようになったり、ストレスの解消にも繋がったりするでしょう。あなたの人生をさらに高いレベルに上げるために、意識してみてください。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/