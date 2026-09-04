モナコは3日、現地時間で翌4日に控えたリーグ・アン第3節のパリ・サンジェルマン（PSG）戦に向けた招集メンバー22名を発表。日本代表MF南野拓実が、今季初めてリストに名を連ねた。

南野については、昨年12月に行われたクープ・ドゥ・フランスのラウンド32・オセール戦で左ひざを負傷。南野は同試合にスタメン出場していたものの、前半途中にピッチに倒れ込むと、顔を両手で覆い、担架で運ばれる事態となっていた。翌日、クラブを通して、左ひざ前十字じん帯断裂の大ケガに見舞われたことが明かされていた。

このケガの影響により、2025－26シーズンの公式戦出場は同試合が最後となっていた。今夏に開催されたFIFAワールドカップ2026では、“メンター”として日本代表チームに帯同したものの、2大会連続でFIFAワールドカップのピッチに立つことは叶わず。チームを裏から支えつつ、自身も復帰に向けたリハビリに励んでいた。

現地メディア『RMCスポーツ』によると、南野はリーグ・アン開幕直前の8月前半には既にトレーニングに合流していたようだが、長期離脱明けということもあり、公式戦復帰までのプロセスは慎重に進められていたという。既に2026－27シーズンのリーグ・アンは開幕しており、モナコは2連勝を達成。8月23日に行われた第1節でル・アーヴルを1－0で下すと、続く30日の第2節ではマルセイユを2－0で破っていたが、いずれの試合も南野はメンバーに入っていなかった。

しかしながら、第3節のタイミングで、南野は公式戦復帰に向けて大きな一歩を踏み出した。モナコは3日、現在リーグ・アンを5連覇中ながら、今季は開幕2戦連続ドローと足踏みが続くPSGとのアウェイゲームに向けたメンバーリストを公開。22名の中には、南野の名前も含まれていた。

なお、リーグ・アンの試合登録人数はスタメン11名、リザーブ9名の計20名と定められている。モナコはPSGとのゲームに22名を招集しており、2名は試合当日のメンバーから外れることとなる。現時点で、南野の約9カ月ぶり公式戦メンバー入りが確定したわけではないが、“その時”が近づいていることは事実。PSGとモナコによる第3節は、日本時間で9月4日の28：05（5日の4：05）にキックオフを迎えるが、同試合で復活を遂げた南野の姿は見られるだろうか。

【ハイライト動画】モナコはマルセイユを破り開幕2連勝！