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【日 5-2 楽】
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試合終了
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
2番 小郷 裕哉 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 奈良間 大己 に代わって 9番 山縣 秀
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OUT
守備交代：セカンド 山縣 秀 に代わって 4番 奈良間 大己
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OUT
投手交代：ピッチャー 北山 亘基 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
5番 野村 佑希 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 奈良間 大己 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 黒川 史陽 に代わって 7番 村林 一輝
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OUT
守備交代：セカンド 村林 一輝 に代わって 8番 陽 柏翔
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 陽 柏翔 に代わって 9番 堀内 謙伍
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OUT
投手交代：ピッチャー 西垣 雅矢 に代わって 10番 泰 勝利
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OUT
1番 中島 大輔 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 黒川 史陽 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 陽 柏翔 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：太田 光 に代わって 8番 陽 柏翔
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OUT
7番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 野村 佑希 に代わって 1番 細川 凌平
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OUT
守備交代：センター 細川 凌平 に代わって 2番 五十幡 亮汰
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OUT
守備交代：レフト 代打 吉田 賢吾 に代わって 5番 野村 佑希
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OUT
2番 吉田 賢吾 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：水谷 瞬 に代わって 2番 吉田 賢吾
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OUT
1番 細川 凌平 ファースト送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 山縣 秀 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 進藤 勇也 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・ウレーニャ に代わって 10番 西垣 雅矢
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OUT
6番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 YG安田 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー セカンドフライ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 代打 清宮 幸太郎 に代わって 4番 奈良間 大己
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OUT
守備交代：ファースト 郡司 裕也 に代わって 7番 清宮 幸太郎
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OUT
7番 清宮 幸太郎 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：有薗 直輝 に代わって 7番 清宮 幸太郎
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OUT
6番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 野村 佑希 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 宗山 塁 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 小郷 裕哉 ピッチャーライナー 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 水谷 瞬 に代わって 5番 野村 佑希
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OUT
守備交代：レフト 今川 優馬 に代わって 2番 水谷 瞬
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OUT
守備交代：センター 野村 佑希 に代わって 1番 細川 凌平
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OUT
2番 水谷 瞬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 今川 優馬 サードダブルプレイ 2アウト
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OUT
9番 山縣 秀 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 古謝 樹 に代わって 10番 Ｊ・ウレーニャ
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OUT
9番 黒川 史陽 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 太田 光 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 村林 一輝 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 進藤 勇也 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
7番 有薗 直輝 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 水野 達稀 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー野村 佑希 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
5番 野村 佑希 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 郡司 裕也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
日5-2楽
3番 Ｆ・レイエス レフトホームラン 日本ハム得点！ 日 5-2 楽
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OUT
サード 黒川 史陽が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
2番 水谷 瞬 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
6番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 YG安田 ライトフライ 2アウト
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OUT
日3-2楽
4番 Ｃ・マッカスカー レフトホームラン 楽天得点！ 日 3-2 楽
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OUT
3番 宗山 塁 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 今川 優馬 ライトフライ 3アウト
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OUT
9番 山縣 秀 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 進藤 勇也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 有薗 直輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 水野 達稀 センターフライ 1アウト
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OUT
2番 小郷 裕哉 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
9番 黒川 史陽 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 野村 佑希 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 サードゴロ 2アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 水谷 瞬 セカンドファウルフライ 1アウト
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OUT
8番 太田 光 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 村林 一輝 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
日3-1楽
6番 辰己 涼介 レフトホームラン 楽天得点！ 日 3-1 楽
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OUT
5番 YG安田 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 今川 優馬 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 山縣 秀 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 進藤 勇也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 有薗 直輝 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 宗山 塁 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 小郷 裕哉 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ショートゴロ 1アウト
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OUT
日3-0楽
6番 水野 達稀 ライトヒット 日本ハム得点！ 日 3-0 楽 3アウト
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OUT
1塁ランナー野村 佑希 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
日1-0楽
5番 野村 佑希 レフトヒット 日本ハム得点！ 日 1-0 楽 ランナー：1、3塁
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OUT
4番 郡司 裕也 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 水谷 瞬 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 今川 優馬 ショートライナー 1アウト
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