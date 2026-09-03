AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）2026／27の組み合わせ抽選会が3日に行われ、グループステージの組み合わせが決定した。

2024年から新たに創設されたアジアのクラブ王者を決めるAWCL。昨シーズンは日テレ・東京ヴェルディベレーザが参戦した中、惜しくも準優勝に終わっていた。

今季の大会には昨季のWEリーグを制覇したINAC神戸レオネッサが日本の代表チームとして参戦する。

出場12クラブが3つのグループに分かれて戦うグループステージはミャンマー、インド、ウズベキスタンという3つのホスト国のセントラル開催で、1回総当たりリーグ方式となり、各グループ上位2チーム、および各グループ3位のうち成績上位の2チームがノックアウトステージへ進出するレギュレーションとなっている。

今回の抽選の結果、I神戸はグループAに入り、前大会王者であるネゴヒャン女子蹴球団（朝鮮民主主義人民共和国）、ホスト国ミャンマーのエーヤワディFC、バム・カトゥーン（イラン）の3チームと対戦することなった。

なお、グループステージは2026年11月に開催予定となっている。

今回決定したグループステージの組み合わせ結果は以下の通り。

◆グループA／ホスト国：ミャンマー

ネゴヒャン女子蹴球団（朝鮮民主主義人民共和国）

INAC神戸レオネッサ（日本）

バム・カトゥーン（イラン）

エーヤ・ワディFC（ミャンマー）

◆グループB／ホスト国：インド

華川KSPO（韓国）

ホーチミン・シティ（ベトナム）

イースト・ベンガル（インド）

4.25体育団（朝鮮民主主義人民共和国）

◆グループC／ホスト国：ウズベキスタン

メルボルン・シティ（オーストラリア）

北京女子FC（中国）

カヤFC・イロイロ（フィリピン）

PFCナサフ（ウズベキスタン）