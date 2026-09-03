チェルシーが選手売却で世界記録を樹立したようだ。2日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

チェルシーは今夏の移籍市場でイングランド代表MFモーガン・ロジャーズをイングランド人最高額となる1億1700万ポンド（約249億円）で獲得したほか、フランス代表DFマクサンス・ラクロワやイタリア代表DFマルコ・パレストラ、アルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネス、元イングランド代表FWダニー・ウェルベック、同代表MFジョーダン・ヘンダーソンら11名を獲得（フリー移籍も含む）し、総額3億2800万ポンド（約699億円）もの移籍金を投じて補強を実施した。

その一方で、移籍市場最終日にアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスをプレミアリーグ史上最高額タイとなる1億2500万ポンド（約266億円）でマンチェスター・シティに売却した。

さらに、セネガル代表FWニコラス・ジャクソンを総額6500万ポンド（約138億円）でアストン・ヴィラに、スペイン代表DFマルク・ククレジャを総額6000万ユーロ（約110億円）でレアル・マドリードに、ブラジル代表MFアンドレイ・サントスを総額5000万ポンド（約106億円）でマンチェスター・ユナイテッドに、イングランド人FWリアム・デラップを5000万ポンド（約106億円）でノッティンガム・フォレストにそれぞれ売却している。

これによって、選手の売却やレンタル料などでチェルシーは今夏の移籍市場で5億1900万ポンド（約1105億円）もの収入を獲得し、これは単一の移籍市場における世界記録になったという。なお、クラブ内部のデータによると、今回の移籍市場におけるチェルシーの純支出はマイナス1億2000万ポンド（約256億円）となっており、多くの選手を獲得したものの、実質的には黒字であることが伝えられている。