楽天ペイメントは9月1日、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」において、「楽天ペイ残高」のオートチャージ機能を利用した人を対象に、「楽天ポイント」200万ポイントを山分けするキャンペーンを開始した。

オートチャージ機能は、あらかじめ設定した楽天ペイ残高を下回った場合、不足分が自動でチャージされる機能で、これにより残高不足を心配することなく支払いをすることができる。

本キャンペーンでは、期間中にエントリーのうえ、楽天ペイ残高のオートチャージ機能の利用に加えて、楽天ペイ残高を支払い元にした楽天ペイのコード決済を利用した人を対象に、楽天ポイント合計200万ポイントを山分けしてもれなく進呈する。エントリー、オートチャージ、コード決済の順序は問わない。対象店舗やサービスによっては、一部対象外の店舗や支払い方法がある。

1人あたりの獲得できる特典ポイントの上限は200ポイント。山分けの口数が200万口を超えた場合でも、1口あたり1ポイントの進呈を保証する。

エントリー期間およびキャンペーン期間は9月1日～10月1日9:59。同キャンペーンは毎月開催を予定しており、エントリーは各期間ごとに必要となる。