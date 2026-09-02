アヤックスは2日、モナコから元ドイツ代表DFティロ・ケーラーが期限付き移籍加入することを発表した。

レンタル期間は2026－27シーズン終了までで、アヤックスでの背番号は「6」に決定。アヤックスは今夏に日本代表DF板倉滉（現：ボルシアMG）や同DF冨安健洋（現：クリスタル・パレス）、クロアチア代表DFヨシプ・シュタロ（現：ラツィオ）ら守備陣の退団が続いていた。

一方、今夏にはGKマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナからレンタル移籍）とMFユリアン・ブラント（フリー加入）も加入しており、ケーラーは3人目のドイツ人新戦力となっている。

現在29歳のケーラーはセンターバック（CB）を主戦場としており、右サイドバック（SB）でもプレー可能。母国のシャルケでプロデビューを飾ると、2018年夏に加入したパリ・サンジェルマン（PSG）では公式戦通算128試合に出場し、3度のリーグ・アン制覇を経験した。その後はウェストハムを経て、2024年1月からモナコでプレー。ここまで公式戦99試合に出場し6ゴール2アシストをマークしている。

また、ドイツ代表では国際Aマッチ通算28キャップを誇り、FIFAワールドカップカタール2022にも出場した。

ケーラーの加入に際し、アヤックスのジョルディ・クライフTD（テクニカルディレクター）は次のようなコメントを発表している。

「ティロは極めてプロ意識が高く素晴らしい選手であり、豊富な経験も兼ね備えている。強靭なメンタリティーを持ち、最高レベルの舞台でプレーする際のプレッシャーにも慣れている。彼の存在は守備陣に健全な競争をもたらすだろう。それはチームのバランスと強度を保つために必要不可欠だ」