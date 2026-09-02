今年8月30日にアストン・ヴィラからアル・ヒラルへの完全移籍加入が発表されたイングランド代表FWオリー・ワトキンスが、デビュー戦で早速ゴールを挙げた。

サウジ・プロフェッショナルリーグ第3節が現地時間9月1日に行われ、3シーズンぶりの覇権奪還を狙うアル・ヒラルは、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）を2連覇中のアル・アハリ・サウジと激突。前者所属の選手として、セネガル代表DFカリドゥ・クリバリ、ポルトガル代表MFルベン・ネヴェス、オランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィル、後者所属の選手としてブラジル代表DFロジェール・イバニェス、ポルトガル代表FWフランシスコ・トリンコン、イングランド代表FWイヴァン・トニーら、双方のチームのスタメンに豪華な選手たちが並んだ。

推定移籍金総額5100万ポンド（約110億円）でアル・ヒラルに加わったワトキンスは、加入が発表された翌々日のゲームだったものの、早くもベンチ入り。ハーフタイム明けからピッチに立つと、早速結果を残してみせた。

アル・ヒラルは序盤の9分、セルビア代表MFセルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチのゴールで先手を取ると、続く23分にはサマーフィルが強烈な左足シュートを突き刺し、リードを広げる。アル・ヒラルが2点をリードして終盤へ向かうと、86分、イングランド代表としてFIFAワールドカップ2026にも出場したストライカーに見せ場が到来した。

ペナルティエリア手前右寄りの位置でスルタン・マンダシュがボールを持つと、左足でインスイングのクロスボールを供給。これに頭で合わせたのはワトキンス。ヘディングシュートは左ポストを叩いてゴールに吸い込まれ、アル・ヒラルがトドメの3点目。ワトキンスは挨拶代わりのデビュー弾を叩き込んだ。

試合はこのまま3－0でタイムアップ。アル・ヒラルは、アル・ナスルと並んで開幕4連勝と、絶好のシーズンのスタートを切った。

【スコア】

アル・ヒラル 3－0 アル・アハリ・サウジ

【得点者】

1－0 9分 セルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチ（アル・ヒラル）

2－0 23分 クリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル）

3－0 86分 オリー・ワトキンス（アル・ヒラル）

【ハイライト動画】ワトキンスが挨拶代わりの一撃！ アル・ヒラルは豪華攻撃陣が爆発