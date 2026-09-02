バレンシアは1日、リヴァプールに所属する元U－21イングランド代表MFハーヴェイ・エリオットがへレンタル移籍で加入することを発表した。シーズン終了までのローンとなり、買い取りオプションなどは付いていない。
現在23歳のエリオットは、2019年にフルアムからリヴァプールへと完全移籍。ここまで公式戦149試合に出場し15ゴールを記録していた。
プレミアリーグでは2度の優勝に貢献した一方で、昨シーズンはアストン・ヴィラへとレンタル移籍を経験。ただ、公式戦9試合に出場し1得点に終わっていた。
バレンシアは1日、リヴァプールに所属する元U－21イングランド代表MFハーヴェイ・エリオットがへレンタル移籍で加入することを発表した。シーズン終了までのローンとなり、買い取りオプションなどは付いていない。
現在23歳のエリオットは、2019年にフルアムからリヴァプールへと完全移籍。ここまで公式戦149試合に出場し15ゴールを記録していた。
プレミアリーグでは2度の優勝に貢献した一方で、昨シーズンはアストン・ヴィラへとレンタル移籍を経験。ただ、公式戦9試合に出場し1得点に終わっていた。
本記事は「サッカーキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
今年最大の値上げラッシュへ…9月は4923品目、マヨネーズやしょうゆなど「調味料」が最多 -「中東発」値上げラッシュは今秋がピークか
2026年10月も「たばこ」値上げへ - 主要銘柄は1箱いくらになる? 高くなる理由は
やったぜ! リベンジ退職 第46回 【漫画】「年収は3倍に」自分を見下していた元上司に思い切りドヤってやった
10月の酒税改正で「家飲み」に変化? 内容を知る人ほど「ビールに切り替える」傾向
【9月の金運ランキング】最もお金に恵まれる星座は? 12星座別の開運アイテムも紹介
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。