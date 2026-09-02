バレンシアは1日、リヴァプールに所属する元U－21イングランド代表MFハーヴェイ・エリオットがへレンタル移籍で加入することを発表した。シーズン終了までのローンとなり、買い取りオプションなどは付いていない。

現在23歳のエリオットは、2019年にフルアムからリヴァプールへと完全移籍。ここまで公式戦149試合に出場し15ゴールを記録していた。

プレミアリーグでは2度の優勝に貢献した一方で、昨シーズンはアストン・ヴィラへとレンタル移籍を経験。ただ、公式戦9試合に出場し1得点に終わっていた。