ニューカッスルは1日、リールに所属するベルギー代表FWマティアス・フェルナンデス・パルドを完全移籍で獲得したことを発表した。背番号は「20」に決定。スポーツ専門メディア『アスレティック』によると、移籍金は6000万ユーロ（約111億円）＋インセンティブとなるようだ。

現在21歳のフェルナンデス・パルドは、ベルギーのヘントでプロデビューを飾った後、2024年夏にユース年代を過ごしたリールへ復帰。センターフォワードを中心に左右のウイングでもプレー可能で、同クラブ通算71試合出場12ゴール11アシストを記録した。昨季はリーグ戦で8ゴールを挙げると、今夏開催されたFIFAワールドカップ2026のベルギー代表メンバーに選出された。

ニューカッスルへの加入が決まったフェルナンデス・パルドはクラブの公式サイトを通じて、以下のように述べている。

「ここに来ることができて本当に嬉しいし、こんな大きなクラブに加入できたことを誇りに思う」

「監督と話をしたが、彼は僕を欲しいと思ってくれていた。僕自身のキャリアアップという観点からも、完全に理にかなっていたし、移籍に全く迷いはなかった」

「クラブのことはよく知っているし、スタジアムのことも知っている。素晴らしい雰囲気であることもだ。僕はニューカッスルが非常に野心的で、攻撃的で積極的に前に出て、相手チームを追い詰めていくチームだと見てきた。僕のその一員になりたいと思っている」

「僕はまだ若いし、向上心もある。ニューカッスルで成長していきたい。この素晴らしい冒険を始めるのが待ちきれないね」