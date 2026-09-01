チェルシーは1日、アタランタに所属するイタリア代表DFオネスト・アハノールを獲得したことを発表した。なお、同選手がチェルシーへ合流するのは2027－28シーズンからとなる。

イギリスメディア『BBC』によると、チェルシーは移籍金4000万ポンド（約86億円）でアハノールを獲得した。当初、チェルシーはアハノールの出場機会を確保するため、2026－27シーズンはクリスタル・パレスへ期限付き移籍させることが報じられていた。

しかし、すでにチェルシーからはフランス人DFアクセル・ディサシがクリスタル・パレスへレンタル加入している。プレミアリーグの規定では同一クラブから複数の選手を同一クラブへレンタル移籍させることが禁じられているため、この規則を回避する形で、アハノールは今季アタランタにそのまま残留し、クリスタル・パレスへレンタル移籍。2027年夏にチェルシーへ正式加入する形をとるようだ。なお、現時点でクリスタル・パレス側からの発表は行われていない。（→日本時間1日21時20分にアタランタからクリスタル・パレスへのレンタルが正式発表）

現在18歳のアハノールは、昨夏にジェノアからアタランタへ完全移籍を果たした。2025－26シーズンは公式戦35試合に出場し、今年6月にはイタリア代表デビューも飾っている。