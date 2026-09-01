韓国サッカー協会（KFA）は9月1日、韓国代表の暫定監督にスペイン人指揮官のロベルト・モレノ氏が就任したことを発表した。

FIFAワールドカップ2026でグループステージ敗退に終わった韓国代表では、大会終了後にホン・ミョンボ監督が辞任。後任は決まっていなかったが、代表チーム監督およびコーチングスタッフの初の公募を実施し、指揮官を務めるモレノ氏を含め計6名のスタッフが新たに就任することになった。

ただ、モレノ氏が指揮を執る期間が決定しているのは、9月と10月の国際Aマッチの4連戦を含む計6試合で、契約期間は11月27日までとなっているが、これらの試合の評価次第では来年1月に開催されるアジアカップまでチームを指揮できる条項が含まれていることが明らかになっている。

現在48歳のモレノ氏は、2014年から2017年まではバルセロナでアシスタントコーチを務めたほか、2018年から2019年にかけてスペイン代表のアシスタントコーチおよび監督も歴任。その後は、モナコ（フランス）やグラナダ（スペイン）、ソチ（ロシア）などでも監督を経験し、2025年8月からフリーとなっていた。

モレノ氏の暫定監督就任が決定したことを受け、代表チーム委員会のヒョン・ヨンミン委員長はKFAを通じて以下のようにコメントを発表している。

「今回の暫定監督任命における手続きの正当性と公平性に対し、世間から高い関心が寄せられていることを踏まえ、我々は韓国スポーツ・オリンピック委員会が定める基準を厳格に遵守することに最大限の努力を払った」

「モレノ監督の熱意には非常に感銘を受けた。彼はすでに韓国サッカーについて深い理解を持っており、様々な戦術的選択肢を提案してくれた。この厳格なプロセスを経て任命されたモレノ監督率いるコーチングスタッフが、代表チームの雰囲気を刷新し、競技力を向上させる上で重要な役割を果たすことを期待している」