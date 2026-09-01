BANDAI SPIRITSは、アニメ『も～っと！おジャ魔女どれみ』に登場するアイテム「パティシエポロン」を、大人向けなりきり玩具として商品化した「Special Memorize も～っと！おジャ魔女どれみ パティシエポロン」(7,150円)を発売する。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」などで、9月1日16時から予約受付を開始。商品の発送は2027年2月を予定している。

「Special Memorize も～っと！おジャ魔女どれみ パティシエポロン」(7,150円)

金色メッキとビーズを使用した豪華仕様

「パティシエポロン」は、2001年に放送された『も～っと！おジャ魔女どれみ』に登場したアイテム。本商品では、劇中アイテムのデザインを再現しつつ、金色メッキ加工を施した豪華な仕様に仕上げた。本体内部には、5色のビーズも入っている。

取っ手をくるくると回すと、当時の魔法のメロディが鳴り、作中の演出を再現できるほか、春風どれみ、藤原はづき、妹尾あいこ、瀬川おんぷ、飛鳥ももこが歌う楽曲「すいーとそんぐABC」をフルサイズで収録。印象的な楽曲を流しながら、なりきり遊びを楽しめる。

商品概要

商品名：Special Memorize も～っと！おジャ魔女どれみ パティシエポロン

価格：7,150円（税込、送料・手数料別途）

セット内容：パティシエポロン×1

商品サイズ：約H186×W90×D90mm

使用電池：LR44×2個（付属、テスト用）

対象年齢：15歳以上

予約期間：2026年9月1日（火）16時～10月15日（木）23時予定

販売ルート：プレミアムバンダイ、ほか

発送時期：2027年2月予定

(c)東映アニメーション