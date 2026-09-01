ラ・リーガ第3節が31日に行われ、バルセロナとラージョ・バジェカーノが対戦した。

3連覇を目指す王者バルセロナは初戦でエルチェに5－0で快勝すると、続けてアスレティック・ビルバオを2－0で撃破し開幕2連勝を達成。昨シーズン限りで退団したロベルト・レヴァンドフスキの後釜確保は難航しているが、新戦力のカリム・アデイェミやアンソニー・ゴードンも得点に絡み好スタートを切っている。3連勝を目指すこの試合ではゴードンが先発に名を連ね、ハフィーニャが引き続き最前列に。アデイェミやロドリはベンチスタートとなった。

立ち上がりからバルセロナが押し込んでいた中、12分にラージョ・バジェカーノが最初のチャンスを生かして先制に成功。左サイドのアルバロ・ガルシアが一瞬の加速でジュール・クンデを抜き去ると、グラウンダーの速い折り返しにセルヒオ・カメージョが豪快に合わせた。しかし、バルセロナもすぐさま反撃。失点から7分後、ペドリの縦パスを起点にシャビ・エスパルトのフリックを受けたハフィーニャが巧みなタッチでボックス内へ侵入し、そのままネットを揺らした。

さらに同点弾から2分後にはラミン・ヤマルが待望の今シーズン初ゴール。ボックス右角付近でボールを受けると、巧みなファーストタッチで相手DFを外し、最後は左足でニア上に強烈なミドルシュートを叩き込んだ。バルセロナはその後も主導権を握り続け、45＋1分にはゴードンのシュートのこぼれ球をクンデが押し込んだが、オフサイドで追加点とはならず、1点リードで前半を終えた。

後半開始早々の51分、バルセロナは敵陣でのボール奪取からショートカウンターに転じると、ダニ・オルモのスルーパスに抜け出したゴードンのクロスがオウンゴールを誘発。ラージョ・バジェカーノも59分にウナイ・ロペスの右CKからカメージョがヘディングシュートを叩き込み、必死に食い下がる。

その後、バルセロナはロドリとフェルミン・ロペスを投入。71分にはクンデのロングフィードに抜け出したゴードンが左からカットインし、背後を回ったハフィーニャにヒールパスを送る。ハフィーニャはダイレクトでネットを揺らし、再びリードを2点に広げた。最終盤にかけてはアデイェミやジョアン・カンセロ、ハムザ・アブデルカリムを投入しつつ、90分には再びヤマルが見事なミドルシュートを決めて5点目。試合は5－2で終了し、バルセロナが3連勝を飾った。

次節、バルセロナは6日にアウェイで佐藤龍之介が所属するバレンシア、ラージョ・バジェカーノは5日にホームでラシン・サンタンデールと対戦する。

【スコア】

バルセロナ 5－2 ラージョ・バジェカーノ

【得点者】

0－1 12分 セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）

1－1 19分 ハフィーニャ（バルセロナ）

2－1 21分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

3－1 51分 フロリアン・ルジューヌ（オウンゴール／バルセロナ）

3－2 59分 セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）

4－2 71分 ハフィーニャ（バルセロナ）

5－2 90分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

【ゴール動画】バルサ攻撃陣が躍動！ 圧巻5発で逆転勝利