プレミアリーグ第2節が31日に行われ、アストン・ヴィラとアーセナルが対戦した。

開幕節でブライトンに0－4と大敗したアストン・ヴィラは、初勝利を目指す一戦で今夏に加入した鈴木彩艶とニコラス・ジャクソンを先発起用。ゴールマウスを守る鈴木はプレミアリーグでプレーする史上20人目の日本人選手となった。本拠地『ヴィラ・パーク』で迎え撃つのは王者アーセナル。開幕に先立ち行われたFAコミュニティ・シールド、コヴェントリーとの開幕節はいずれも3－0で快勝と、好スタートを切っている。

序盤からアーセナルがボールを保持する中、アストン・ヴィラはコンパクトな陣形を形成して決定機を与えず。前線のボールの収まりも良く、前半は拮抗した展開に持ち込む。25分、最終的には攻撃側のファウルが取られたが、ブカヨ・サカの右CKから放たれたデクラン・ライスのヘディングシュートを鈴木が片手でセーブ。さらに鈴木は高精度のロングフィードで度々攻撃の起点となり、プレミアリーグデビュー戦から早速持ち味を発揮する。

スコアレスのまま迎えた後半、流れを変えたいアーセナルはフリストス・ツォリスを下げてエベレチ・エゼを投入。すると59分、ボックス左角付近でボールを受けたエゼが斜め前方へスルーパスを送ると、ボックス内に抜け出したリッカルド・カラフィオーリの折り返しにサカが飛び込み、ダイレクトでネットを揺らした。アーセナルがついに鈴木の守るゴールをこじ開ける。

先制したアーセナルはブルーノ・ギマランイスとミケル・メリーノを投入し、中盤の強度を確保。75分過ぎにはクリスティアン・モスケラがハムストリングを抑えて座り込むアクシデントが発生し、アストン・ヴィラから加入したエズリ・コンサが新天地デビューを飾った。

その後、アストン・ヴィラは反撃に出たものの、アーセナル自慢の守備を崩し切れず、試合は0－1で終了した。アーセナルが連勝を飾った一方、アストン・ヴィラは無得点で連敗となっている。

次節、アストン・ヴィラは4日にアウェイで守田英正が所属するハル・シティ、アーセナルは5日にホームでチェルシーと対戦する。

【スコア】

アストン・ヴィラ 0－1 アーセナル

【得点者】

0－1 59分 ブカヨ・サカ（アーセナル）

【ゴール動画】サカがプレミアデビューの鈴木彩艶から決勝点！