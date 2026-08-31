ニューカッスルは、リールに所属するベルギー代表FWマティアス・フェルナンデス・パルドの獲得に迫っているようだ。31日、スポーツ専門メディア『アスレティック』など、複数メディアが報じている。

マティアス・ヤイスレ新監督が就任したニューカッスルは今夏の移籍市場で、FWアンソニー・ゴードン、MFサンドロ・トナーリ、MFブルーノ・ギマランイスといった主力選手が相次いで退団。それでも、DFアマル・デディッチやFWバズマナ・トゥーレなど若手有望株の獲得を進めている。

移籍市場の閉幕が迫るなか、21歳のマティアス・フェルナンド・パルドの獲得が決定的となっており、報道によると移籍金6000万ユーロ（約110億円）ですでにクラブ間合意に達した模様。現在は契約の細部を詰める段階で、これからメディカルチェックを受診するために、イングランドへ渡る予定だと伝えられている。

現在21歳のフェルナンデス・パルドは、ベルギーのヘントでプロデビューを飾った後、2024年夏にユース年代を過ごしたリールへ復帰。センターフォワードを中心に左右のウイングでもプレー可能で、ここまで公式戦通算71試合出場12ゴール11アシストを記録している。

昨季はリーグ戦で8ゴールを挙げると、A代表未選出ながら、今夏開催されたFIFAワールドカップ2026のベルギー代表メンバーに選出。本大会ではグループステージの3試合に途中出場を果たしていた。