ブンデスリーガ第1節が29日に行われ、ボルシアMGは敵地でライプツィヒと対戦した。

ボルシアMGは今夏の移籍市場で、清水エスパルスからMF宇野禅斗、スラヴィア・プラハからDF橋岡大樹を獲得したことに加え、DF板倉滉の復帰も決定。FW町野修斗も昨季から在籍しており、4人の日本人選手が所属することになった。開幕節ライプツィヒ戦では、橋岡が右サイドバック、板倉がセンターバックとしてスタメンに名を連ね、町野がベンチ入りを果たした。

試合は26分に試合の均衡が破れ、ホームのライプツィヒが先制。リドル・バクがティディアム・ゴミスのワンツーから中央突破で抜け出すと、冷静にゴールへ流し込んだ。その後もヴィリ・オルバンのシュートがバーに直撃するなど、ライプツィヒが追加点を目指す。対するボルシアMGは、ライプツィヒのプレッシングに苦しみ、なかなか前進できず。前線での起点を作れずにいたが、前半終了間際にはティム・クラインディーンストがシュートを放ち、ゴールへ近づく。



後半の立ち上がりには、ライプツィヒが2点目をゲット。ハーフライン付近でボールを奪取すると、アントニオ・ヌサまで素早くつなぎ、ヌサがドリブルからコントロールシュートを沈め、リードを2点に広げる。攻勢を強めるライプツィヒは立て続けにシュートを放つが、ボルシアMGはGKモリッツ・ニコラスが再三のセーブ披露し、3点目は許さない。



ボルシアMGは63分に4枚替えを敢行し、流れを変えたかったが、次の得点はライプツィヒ。クリストファー・エンクンクのアシストからロッコ・ライツが古巣相手に試合を決定づける3点目を挙げる。

迎えた75分、橋岡はクロス対応時にヌサと衝突し、首を痛めてしまい、途中交代を余儀なくされる。自力でピッチを出たものの、担架に乗せられてスタジアムを後にする。

その後、ボルシアMGは攻め込む時間帯を作り、後半アディショナルタイムに1点を返すが時すでに遅し。ブンデスリーガ開幕節はライプツィヒに1－3で敗戦を喫した。ボルシアMGは次節、9月5日に昇格組のSVエルフェアスベルクとホームで対戦する。

【スコア】

ライプツィヒ 3－1 ボルシアMG

【得点者】

1－0 26分 リドル・バク（ライプツィヒ）

2－0 49分 アントニオ・ヌサ（ライプツィヒ）

3－0 66分 ロッコ・ライツ（ライプツィヒ）

3－1 90＋5分 ヒューゴ・ボーリン（ボルシアMG）